Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 21 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 884 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 21 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 21 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 21 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 320 310 (+1 040) осіб
  • танків – 11 884 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 429 (+7) од.
  • артилерійських систем – 40 478 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 749 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 350 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 250 463 (+1 905) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 90 763 (+192) од.
  • спеціальна техніка – 4 132 (+0) од.
Втрати ворога станом на 21 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1518-й день повномасштабної війни в Україні.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

