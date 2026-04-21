Втрати ворога станом на 21 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 040 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 21 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 21 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 21 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 320 310 (+1 040) осіб
- танків – 11 884 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 429 (+7) од.
- артилерійських систем – 40 478 (+82) од.
- РСЗВ – 1 749 (+1) од.
- засоби ППО – 1 350 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 250 463 (+1 905) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 763 (+192) од.
- спеціальна техніка – 4 132 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1518-й день повномасштабної війни в Україні.
