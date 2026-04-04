Втрати ворога станом на 4 квітня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 4 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 4 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 4 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 302 370 (+1 110) осіб;
- танків – 11 835 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 344 (+4) од;
- артилерійських систем – 39 378 (+85) од;
- РСЗВ – 1 716 (+3) од;
- засоби ППО – 1 338 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 217 016 (+2 387) од;
- крилаті ракети – 4 517 (+26) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 87 149 (+199) од;
- спеціальна техніка – 4 109 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1501-й день повномасштабної війни в Україні.
