Втрати ворога станом на 11 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 440 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 11 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 11 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 11 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб;
- танків – 11 851 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 24 381 (+6) од;
- артилерійських систем – 39 798 (+64) од;
- РСЗВ – 1 726 (+2) од;
- засоби ППО – 1 344 (+3) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од;
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183) од;
- спеціальна техніка – 4 121 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1508-й день повномасштабної війни в Україні.
