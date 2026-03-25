Лінія фронту станом на 25 березня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Ситуація на фронті 25 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку 

З початку доби загарбник завдав завдав 49 авіаційних ударів – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5989 дронів–камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

25 березня станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 118 окупантів та 33 – поранено, знищено 14 одиниць автомобільного транспорту та три укриття окупантів; пошкоджено 38 укриттів, пункт управління БпЛА, 2 ББМ та шість одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 212 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. На напрямку зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах населеного пункту Стариця та у бік Зибиного, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував у районах Піщаного та у бік Нової Кругляківки. Боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в сторону Дробишевого, Лиману та в районі населеного пункту Копанки.

На Слов’янському напрямку

Противник п’ять разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. Дві атаки тривають.

На Краматорському напрямку

Агресор один раз намагався покращити своє положення, атакуючи в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка та в бік Іллінівки, Торецького. Одна атака триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове та в сторону Гришиного, Шевченка. Одна штурмова дія триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти тричі атакували в районах населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 16 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка та в бік Залізничного. Дві штурмові дії продовжуються.

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував в районі Приморського.

Нагадаємо, триває 1491-й день повномасштабної війни в Україні.

