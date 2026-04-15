У ЗСУ створено Воєнну експертну раду ARES

Рада допомагатиме впроваджувати інституційні зміни в системі управління ЗСУ, підтримувати трансформацію армії та підвищувати її ефективність

У Збройних силах України створено Воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support) – дорадчий орган при головнокомандувачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Її завдання – обмін передовим українським та міжнародним досвідом для розвитку війська. Це важливий крок для системного посилення ЗСУ: Рада допомагатиме впроваджувати інституційні зміни в системі управління ЗСУ, підтримувати трансформацію армії та підвищувати її ефективність», – йдеться у повідомленні.

Серед пріоритетів – розвиток військової науки та освіти, підвищення ефективності забезпечення потреб Збройних сил України, а також консультативно-дорадча підтримка з інших питань, що належать до повноважень головнокомандувача ЗСУ. Головою Воєнної експертної ради визначено британського генерала Річарда Ширреффа (заступник Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО, 2011-2014 рр.).

До складу Ради увійшли авторитетні військові лідери й експерти з країн-партнерів, які мають унікальний бойовий і управлінський досвід, зокрема:

генерал Девід Петреус (директор Центрального розвідувального управління США, 2011-2012 рр.);

адмірал Манфред Нільсон (заступник верховного головнокомандувача ОЗС НАТО з питань трансформації (DSACT), НАТО, Німеччина, 2016-2019 рр.);

генерал-лейтенант Павел Мацко (заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки, 2013-2018 рр.);

віце-адмірал сер Мартін Джон Коннелл (другий морський лорд та заступник начальника штабу Військово-морських сил Великої Британії, 2022-2025 рр.);

генерал-лейтенант Ендрю Леслі (командувач Сухопутних військ Збройних сил Канади, 2006-2010 рр.);

генерал-майор Патрік Карпентьє (командувач Об’єднаного оперативного угруповання «Північ» Збройних сил Канади, 2017-2020 рр.);

коммодор Ганс Хелсет (представник Військово-морських сил Норвегії у структурах НАТО).

«Наразі триває підготовка до початку практичної роботи та проведення першого засідання Воєнної експертної ради», – наголошує Генштаб.

