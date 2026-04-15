Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У ЗСУ створено Воєнну експертну раду ARES

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Головою Воєнної експертної ради визначено британського генерала Річарда Ширреффа
фото: НАТО

Рада допомагатиме впроваджувати інституційні зміни в системі управління ЗСУ, підтримувати трансформацію армії та підвищувати її ефективність

У Збройних силах України створено Воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support) – дорадчий орган при головнокомандувачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Її завдання – обмін передовим українським та міжнародним досвідом для розвитку війська. Це важливий крок для системного посилення ЗСУ: Рада допомагатиме впроваджувати інституційні зміни в системі управління ЗСУ, підтримувати трансформацію армії та підвищувати її ефективність», – йдеться у повідомленні.

Серед пріоритетів – розвиток військової науки та освіти, підвищення ефективності забезпечення потреб Збройних сил України, а також консультативно-дорадча підтримка з інших питань, що належать до повноважень головнокомандувача ЗСУ. Головою Воєнної експертної ради визначено британського генерала Річарда Ширреффа (заступник Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО, 2011-2014 рр.).

До складу Ради увійшли авторитетні військові лідери й експерти з країн-партнерів, які мають унікальний бойовий і управлінський досвід, зокрема:

  • генерал Девід Петреус (директор Центрального розвідувального управління США, 2011-2012 рр.);
  • адмірал Манфред Нільсон (заступник верховного головнокомандувача ОЗС НАТО з питань трансформації (DSACT), НАТО, Німеччина, 2016-2019 рр.);
  • генерал-лейтенант Павел Мацко (заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки, 2013-2018 рр.);
  • віце-адмірал сер Мартін Джон Коннелл (другий морський лорд та заступник начальника штабу Військово-морських сил Великої Британії, 2022-2025 рр.);
  • генерал-лейтенант Ендрю Леслі (командувач Сухопутних військ Збройних сил Канади, 2006-2010 рр.);
  • генерал-майор Патрік Карпентьє (командувач Об’єднаного оперативного угруповання «Північ» Збройних сил Канади, 2017-2020 рр.);
  • коммодор Ганс Хелсет (представник Військово-морських сил Норвегії у структурах НАТО).

«Наразі триває підготовка до початку практичної роботи та проведення першого засідання Воєнної експертної ради», – наголошує Генштаб.

До слова, у Силах оборони розпочав роботу факультет цифрової трансформації – освітній напрям для фахівців, які впроваджують цифрові рішення у війську.

Читайте також:

Теги: Генштаб ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костянтинівка перебуває під щоденними ударами російської армії
Росія стирає з лиця землі Костянтинівку (фото)
17 березня, 20:01
Сили оборони розгромили росіян під час спроби прориву біля Покровська
Сили оборони відбили масований штурм росіян під Покровськом
18 березня, 09:51
У порту Приморська пошкоджено ємність із паливом
Сили оборони уразили стратегічний об'єкт ворога у Ленінградській області: дим видно за багато кілометрів (відео)
23 березня, 12:10
Навчання військових у полку «Скеля»
Вище військове командування перевіряє дії полку «Скеля» біля Покровська
2 квiтня, 15:04
Нині триває 1502-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року
5 квiтня, 08:20
Програми факультету поєднують стратегію і практику
Факультет цифрової трансформації розпочав роботу у Силах оборони
8 квiтня, 15:57

Суспільство

Обмеження руху через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» продовжено
Літо буде аномально спекотним? Укргідрометцентр прокоментував прогнози
Харківщина розширила зону примусової евакуації батьків із дітьми
Експертка назвала головні помилки під час вирощування картоплі: що варто знати городникам
Мілітаризація Криму: окупанти в «Артеку» вчать дітей керувати безпілотниками
Новини

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua