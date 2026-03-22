Втрати ворога станом на 22 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 22 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 22 березня втратила:
- особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб.
- танків – 11 793 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 263 (+1) од.
- артилерійських систем – 38 638 (+30) од.
- РСЗВ – 1 694 (+3) од.
- засоби ППО – 1 336 (+3) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+1) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 190 870 (+1 885) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 639 (+121) од.
- спеціальна техніка – 4 098 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1488-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0