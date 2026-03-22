Втрати ворога станом на 22 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Втрати ворога станом на 22 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 24 263 бойових броньованих машин
Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 22 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 22 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб.
  • танків – 11 793 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 263 (+1) од.
  • артилерійських систем – 38 638 (+30) од.
  • РСЗВ – 1 694 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 336 (+3) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+1) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 190 870 (+1 885) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 639 (+121) од.
  • спеціальна техніка – 4 098 (+2) од.
Втрати ворога станом на 22 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1488-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога станом на 22 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
