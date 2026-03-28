Ракета «Фламінго» влучила по російському виробництву вибухівки

Надія Карбунар
«Фламінго» завдали удару по заводу «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області РФ
фото з відкритих джерел

Масштаби збитків на важливому стратегічному об’єкті воєнно-промислового комплексу уточнюються

Воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ із застосуванням українських ракет FP-5 «Фламінго» завдали удару по заводу «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб.

«Це підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, бомб, ракет тощо. Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік», – ідеться у повідомленні.

Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні.

Масштаби збитків на важливому стратегічному об’єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс «Валдай» у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.

Також «Главком» писав, що Сили оборони України продовжують успішне просування на південному напрямку. На сьогодні українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів. 

Раніше зазначалось, що успішні дії українських захисників на півдні та сході змушують російське командування перекидати резерви та переглядати цілі своєї весняно-літньої кампанії. Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що серія локальних, але ефективних контратак Сил оборони України внесла значні корективи в наступальні плани РФ на 2026 рік. Замість концентрації сил для великого прориву на Донеччині, ворог змушений розпорошувати ресурси.

Аналітики вважають малоймовірним захоплення основної лінії оборони Донеччини у 2026 році. Брак підготовлених резервів не дозволяє окупантам підтримувати високу інтенсивність атак на кількох ділянках одночасно.

Читайте також:

Читайте також

РФ з початку війни втратила 24 297 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 28 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:42
Українським військовим вдалося збити рідкісний і новий БпЛА ворога
ЗСУ збили новий рідкісний дрон росіян: що про нього відомо (фото)
22 березня, 17:25
Особливу активність ворог проявляє в районі Часового Яру, звідки збільшує кількість ударів дронами по українських позиціях
Росія розпочала новий масштабний наступ на Донеччині: оцінка ISW
22 березня, 15:15
Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються
Генштаб підтвердив ураження пунктів управління РФ
21 березня, 13:35
Нині триває 1479-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року
13 березня, 08:17
Ситуація на фронті 9 березня
Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу
9 березня, 22:26
Удару завдано підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ
Генштаб підвердив ураження росіян поблизу Донецького аеропорту
7 березня, 12:09
Противник діє в напрямку Добропілля двома оперативно-тактичними групами військ
Чому росіяни рвуться до Добропілля? Огляд фронту
2 березня, 10:05
Ситуація на фронті 1 березня
Лінія фронту станом на 1 березня 2026. Зведення Генштабу
1 березня, 22:23

Ракета «Фламінго» влучила по російському виробництву вибухівки
Зеленський у Катарі: підписано історичну оборонну угоду на 10 років
Зеленський розкрив, чого проситиме в Близького Сходу в обмін на дрони-перехоплювачі
На Сумщині через обстріл загинула 20-річна дівчина
Терехов відвідав модульне містечко для вимушених переселенців у Львові (фото)
Зеленський зустрівся з ОАЕ з українськими військовими
Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
