Ракета «Фламінго» влучила по російському виробництву вибухівки

Воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ із застосуванням українських ракет FP-5 «Фламінго» завдали удару по заводу «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб.

«Це підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, бомб, ракет тощо. Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік», – ідеться у повідомленні.

Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні.

Масштаби збитків на важливому стратегічному об’єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс «Валдай» у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.

Також «Главком» писав, що Сили оборони України продовжують успішне просування на південному напрямку. На сьогодні українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів.

Раніше зазначалось, що успішні дії українських захисників на півдні та сході змушують російське командування перекидати резерви та переглядати цілі своєї весняно-літньої кампанії. Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що серія локальних, але ефективних контратак Сил оборони України внесла значні корективи в наступальні плани РФ на 2026 рік. Замість концентрації сил для великого прориву на Донеччині, ворог змушений розпорошувати ресурси.

Аналітики вважають малоймовірним захоплення основної лінії оборони Донеччини у 2026 році. Брак підготовлених резервів не дозволяє окупантам підтримувати високу інтенсивність атак на кількох ділянках одночасно.