Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 790 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 22 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 22 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 22 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1074320 (+790) осіб,
- танків ‒ 11124 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23160 (+3) од,
- артилерійських систем – 31835 (+46) од,
- РСЗВ – 1472 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1210 (+1) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52787 (+318),
- крилаті ракети ‒ 3598 (+33),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59426 (+110) од,
- спеціальна техніка ‒ 3944 (+0).
Як відомо, триває 1276-й день повномасштабної війни в Україні.
