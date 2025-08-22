Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11124 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 790 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 22 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1074320 (+790) осіб,

танків ‒ 11124 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 23160 (+3) од,

артилерійських систем – 31835 (+46) од,

РСЗВ – 1472 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1210 (+1) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52787 (+318),

крилаті ракети ‒ 3598 (+33),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 59426 (+110) од,

спеціальна техніка ‒ 3944 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 22 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1276-й день повномасштабної війни в Україні.