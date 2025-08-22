Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11124 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 790 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 22 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1074320 (+790) осіб,
  • танків ‒ 11124 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23160 (+3) од,
  • артилерійських систем – 31835 (+46) од,
  • РСЗВ – 1472 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1210 (+1) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52787 (+318),
  • крилаті ракети ‒ 3598 (+33),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59426 (+110) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3944 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 22 серпня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 22 серпня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1276-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати війна військова техніка Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому США бояться колапсу Росії
Ім'я проблеми – Китай
19 серпня, 14:20
Війна в Україні стає дедалі більшим викликом для адміністрації президента США
Україна може стати для Трампа тим, чим Афганістан став для Байдена – Bloomberg
22 липня, 12:42
Зараз жінки-іноземці є лише в медичному підрозділі Другого легіону
«Вони такої війни не бачили». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, які пільги є в іноземних бійців
28 липня, 20:15
У 2022 році Віталій Чураєв добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Віталія Чураєва
4 серпня, 09:00
Путін відвідав Смоленський скит
Лишилось тільки молитись? Путін почув ультиматум Трампа і поїхав у монастир
1 серпня, 17:08
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
7 серпня, 13:16

Події в Україні

Удар по заводу Flex 21 серпня: триває гасіння пожежі (відео)
Удар по заводу Flex 21 серпня: триває гасіння пожежі (відео)
Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2025 року
На Харківщині після атаки дронів спалахнуло промислове підприємство
На Харківщині після атаки дронів спалахнуло промислове підприємство
Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
7730
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3006
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
2849
Доплата до пенсії в розмірі 4200 грн: хто має право на підвищення
2263
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua