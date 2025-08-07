У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
Тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння
Станом на 13:14 у столиці та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Станом на 13.25 було оголошено відбій. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
До слова, триває 1261-й день повномасштабної війни в Україні.
