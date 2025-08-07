Головна Країна Події в Україні
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
колаж: glavcom.ua

Тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння

Станом на 13:14 у столиці та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Станом на 13.25 було оголошено відбій. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1261-й день повномасштабної війни в Україні.

