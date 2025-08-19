Головна Думки вголос Валерій Пекар
Ім'я проблеми – Китай

glavcom.ua
Чому США бояться колапсу Росії
фото: depositphotos.com

Китай розрахував усе та чекає падіння РФ у свої обійми. Що робити Америці?

Китай наздогнав Америку, і що з цим робити, ніхто не знає. Тож завдання американської зовнішньої політики насправді не таке легке, як може здатися, на перший погляд.

• 1 •

Китай претендує на позицію світового гегемона, зайняту нині Америкою. Перший крок до цього – китайська експансія у Південно-Східній Азії, успіх якої означає початок незворотного занепаду Америки й піднесення Китаю на першу сходинку.

• 2 •

Китай живиться російськими ресурсами та тішиться одноосібним правом власності на Росію. Відірвати Росію від Китаю не вдається. (Це можна зробити, розділивши Росію на частини, але поки Америка не готова до такого радикального шляху.) Залежність Росії посилюється, і це загроза для США.

• 3 •

США не мають хорошого рішення, як протистояти Китаю, й постійно шукають його. Але якщо Китай має Росію не просто сателітом, а фактично васалом, залежною країною, то рішення немає взагалі. Бо ніхто не знає, як воює Китай (остання китайська сухопутна війна була півстоліття тому, морська півтора століття тому, обидві провальні для Китаю). Але всі знають, як воює Росія: закидує супротивника мільйоном трупів.

• 4 •

Тому США бояться колапсу Росії, звідси така обережність щодо санкцій та інших форм тиску. Обидва сценарії – колапс влади в Росії та консолідація влади у Росії – ведуть її до падіння в обійми Китаю. Китай все чудово розрахував і спланував. Що тепер робити Америці?
Тож не звинувачуйте американців у нерішучості. На кону доля світу загалом й Америки зокрема. Тут потрібна обережність і виваженість.

Що робити нам? Показати американцям третій шлях, який вже бачать окремі європейці: деколонізація, деімперіалізація Росії. Завдання надзвичайно складне.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
