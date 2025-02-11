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Після атаки РФ на Полтавщині припинив роботу газовидобувний об'єкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Після атаки РФ на Полтавщині припинив роботу газовидобувний об'єкт
11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині
фото: Shutterstock

На ураженому об’єкті оцінюють руйнування та пошкодження

Об’єкт газовидобутку компанії ДТЕК на Полтавщині перестав працювати після російського ракетного удару в ніч проти 11 лютого. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Зараз на ураженому об’єкті оцінюють руйнування та пошкодження.

Нагадаємо, 11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині. Без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі російські терористи здійснили атаку на газову інфраструктуру.

У зв’язку з масованої ракетною атакою в Україні запроваджуються аварійні відключення. 

Згодом стало відомо, що унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз» у Полтавській області. Обійшлося без постраждалих. 

«Група Нафтогаз» запевнила, що вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням у Полтавській області.

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Теги: окупанти війна газ ракетна атака Полтавщина

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