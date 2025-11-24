Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 24 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 24 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 366 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 24 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 166 450 (+1 190) осіб
  • танків – 11 366 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 620 (+5) од.
  • артилерійських систем – 34 626 (+41) од.
  • РСЗВ – 1 549 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 248 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 006 (+84) од.
  • спеціальна техніка – 4 003 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 24 листопада 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 24 листопада 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1370-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб військова техніка втрати

