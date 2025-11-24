Втрати ворога станом на 24 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 190 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 24 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 24 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 24 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 166 450 (+1 190) осіб
- танків – 11 366 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 620 (+5) од.
- артилерійських систем – 34 626 (+41) од.
- РСЗВ – 1 549 (+0) од.
- засоби ППО – 1 248 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 006 (+84) од.
- спеціальна техніка – 4 003 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1370-й день повномасштабної війни в Україні.
