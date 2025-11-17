Головна Світ Політика
Орбан назвав підтримку України божевіллям та заявив про відсутність шансів на перемогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Орбан назвав підтримку України божевіллям та заявив про відсутність шансів на перемогу
Орбан: Ми вже витратили €185 млрд, і... маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну
фото: AP

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан очікує, що закінчення війни в Україні стане результатом «угоди між росіянами та американцями»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не має жодних шансів на перемогу у поточній війні проти Росії, а подальша фінансова підтримка Києва з боку Європейського Союзу є «просто божевіллям». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Ця заява пролунала на тлі згасання надій на швидке перемир'я та напередодні бюджетної кризи, коли Європа намагається забезпечити подальшу фінансову підтримку Україні.

В інтерв'ю виданню угорський прем'єр стверджує, що фінансова підтримка України вбиває ЄС економічно та фінансово.

«Ми вже витратили €185 млрд, і... маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну», – заявив Орбан.

Politico зазначає, що Угорщина раніше блокувала продовження санкцій ЄС проти РФ та надання фінансової допомоги Києву, а також просувала ідею звільнення Москви від деяких нафтових санкцій США.

Орбан звинувачує європейських лідерів у продовженні конфлікту нібито для отримання кращих позицій на майбутніх мирних переговорах. «Вони хотіли б продовжити війну... Вони вважають, що ми маємо продовжувати війну, щоб надавати Україні більшу підтримку», – сказав він, назвавши таку позицію абсолютно помилковою.

На його думку, «ситуація і час сприятливіші для росіянам, ніж для нас», тому «не продовжуйте, зупиніть це, як тільки зможете».

Прем'єр Угорщини очікує, що мирна угода стане результатом «угоди між росіянами та американцями». Він закликав європейців відкрити незалежний канал комунікації з Росією, щоб потім об'єднати позиції американців і європейців.

Орбан наголосив, що Європа повинна підходити до питання України, виходячи з європейських інтересів. Він додав, що його не цікавить, виграє чи програє Москва, а цікавить майбутнє європейського народу, зокрема майбутнє угорців, а також нова система безпеки.

На його думку, безпекова угода для України повинна включати мирну угоду, яка стабілізує кордони, незалежно від того, чи визнані вони міжнародно або ж ні та однозначно якусь демілітаризовану зону.

Прем'єр додав, що без дива Росія продовжуватиме захоплення сходу України, зокрема, Донецької області. «Це реальність, подобається вам це чи ні», – заявив політик.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюз і НАТО не повинні боятися нападу Росії. За його словами, держава-агресорка для цього недостатньо сильна. Таку заяву угорський прем’єр зробив у подкасті MD meets глави німецького медіаконцерну Axel Springer Матіаса Депфнера, передає Deutsche Welle.

«Я вважаю сміховинним говорити, що Росія нападе на ЄС або на НАТО, – просто тому, що вона недостатньо сильна. Ми набагато сильніші», – сказав Орбан.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що диктатор Володимир Путін нібито зацікавлений у припиненні повномасштабної війни Росії проти України. Цю заяву Орбан зробив під час інтерв'ю для подкасту MD meets з генеральним директором німецької медіагрупи Axel Springer Матіасом Депфнером.

На запитання про реальні шанси на завершення конфлікту та зацікавленість Путіна в мирних переговорах чи перемир'ї Орбан відповів ствердно. Він послався на свою особисту розмову з російським диктатором, яка відбулася приблизно за два тижні до інтерв'ю.

