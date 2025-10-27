Суд призначив суворе покарання студенту за трюк із велосипедом у київському метро

Хлопець зізнався: фільмував відео для розміщення в інтернеті, бо хотів стати популярним

Печерський районний суд Києва призначив 60 годин громадських робіт студенту Київського політехнічного університету за вчинення дрібного хуліганства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, вранці 31 серпня студент, перебуваючи на станції метро «Арсенальна», зухвало порушив правила користування КП «Київський метрополітен», а саме здійснив спуск на велосипеді по ескалатору донизу. Своїми діями він порушив громадській порядок та спокій громадян, наражаючи на небезпеку травмування себе та оточуючих пасажирів.

У суді порушник не заперечував причетності до цієї події. Пояснив, що мав на меті зафільмувати екстремальний спуск велосипедом, щоб потім розмістити в інтернеті. Таким чином, студент планував отримати популярність у мережі. При цьому він зауважив, що його трюк був безпечний для пасажирів метро. І додав, що не порушував правил користування ескалатором.

Стоп-кадр екстремального з'їзду ескалатором метро студентом-велосипедистом фото: Нацпол

Крім того, захисниця студента наполягала на відсутності ознак порушення громадського порядку та спокою громадян під час використання велосипеда її клієнтом на ескалаторі в метро.

Однак суд мав іншу думку. Провина студента, вважала Феміда, підтверджується рапортами працівників поліції, записами камер відеоспостереження Київського метрополітену, а також відео з мережі Інтернет.

«Незважаючи на ранній час, обраний правопорушником для реалізації зухвалого вчинку, його дії не залишились непоміченими, як працівниками метрополітену, так і пасажирами. Порушення громадського порядку полягає у швидкісному русі велосипедам по сходинкам ескалатора із викриками для привертання уваги сторонніх громадян, спокій яких був порушений. Останнє, окреме зафільмовано студентом на завершальній стадії свого спуску, де наближується до пасажира метрополітену, яка спускається донизу ескалатором. Таким чином, встановленні фактичні обставини події беззаперечно вказують за зухвалість вчинку спрямованого на порушення встановлених правил користування ескалатором у КП «Київський метрополітен», що порушило громадський порядок та спокій громадян», – зазначено у постанові суду.

Окрім основного покарання, хлопець має сплатити 605,6 грн судового збору.

Як відомо, санкція статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення («Дрібне хуліганство») передбачає накладення штрафу від 51 грн до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.

