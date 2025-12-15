Головна Країна Суспільство
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Олександра Подвишенного

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Тривалий час боєць вважався зниклим безвісти
колаж: glavcom.ua

Перед початком повномасштабного вторгнення Подвишенний долучився до лав територіальної оборони

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Подвишенного.

30-річний капітан Олександр Подвишенний загинув 30 травня 2024 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Олександр Подвишенний народився 14 липня 1993 року у Рівному. Навчався в 11-й школі та Педагогічному ліцеї при РДГУ. Пізніше – в Острозькій академії за спеціальністю «Літературна творчість».

Під час навчання в аспірантурі Олександр досліджував творчість Уласа Самчука. Цікавився журналістикою: дописував у регіональних та всеукраїнських медіа, працював позаштатним кореспондентом газети «День».

Паралельно писав вірші – у його доробку три поетичні збірки. У 2017-му стажувався у комітеті Верховної Ради України з питань оборони.

Олександр проходив строкову службу в армії. Був учасником Революції Гідності, пізніше у складі Добровольчого українського корпусу брав участь в антитерористичній операції. Перед початком повномасштабного вторгнення долучився до лав територіальної оборони, був випускником «Вишколу капітанів».

За словами дружини Олександра, захист України він називав своїм обов’язком, а оскільки під його командуванням була ціла рота – усвідомлював ще більшу відповідальність. Цінував своїх побратимів, був товариським, щирим, водночас принциповим та сміливим. До початку повномасштабного вторгнення чоловік вів активну громадську діяльність. Окрім поезії любив спорт, багато читав і подорожував.

«Ніколи не здаватися в полон, ніколи не зрадити присягу українській Нації. Тоді, коли важко, коли безвихідь, коли немає надії – боротися і йти всупереч усім але. За нами наші родини, наша Батьківщина, все святе та недоторкане... Здобути, або не бути. Зі щитом, або на щиті. Шлях воїна – це йти до кінця», – такі слова написав Олександр на своїй сторінці у соцмережі незадовго до останнього бойового виходу.

Капітан Олександр Подвишенний загинув 30 травня 2024 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області
Капітан Олександр Подвишенний загинув 30 травня 2024 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області
фото: Рівненська міська рада/Facebook

На жаль, 30-річний капітан Олександр Подвишенний загинув 30 травня 2024 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області. Тривалий час боєць вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його тіло ідентифікували й передали рідним для гідного поховання.

Прощання з Олександром Подвишенним відбулося 13 грудня 2025 року на майдані Незалежності у Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

В Олександра залишилися мама, дружина та рідний брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

