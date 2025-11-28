Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Уражено Саратовський НПЗ та місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» 

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уражено Саратовський НПЗ та місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» 
фото: Генштаб

За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та Тор-М2

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія АР Крим). За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та Тор-М2.

Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники «Оріон» і «Форпост». Разом з цим, під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль КамАЗ. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Результати уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада у Саратовській області Росії прогриміла серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод.

Читайте також:

Теги: Крим росія Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 2023 року Казахстан стрімко нарощує поставки своєї нафти до Німеччини на НПЗ у Шведті
Санкції та дрони б'ють по Росії: казахська нафта не рятує
15 листопада, 20:30
Попри проблеми російські військові структури споживають воду безконтрольно
Криму загрожує водний колапс. Еколог назвав головні причини
28 жовтня, 21:31
США: Путін налаштований утримати контроль над українськими територіями
Путін «укопався глибше»: США спрогнозували, що буде з війною в Україні
29 жовтня, 11:13
У російському місті Орел було чути серію вибухів
У російському Орлі пролунали вибухи: під ударом ТЕЦ
5 листопада, 01:37
У російському Волгограді уражено НПЗ
У російському Волгограді уражено НПЗ
6 листопада, 01:42
За словами Чувіляєва, росіяни часто готові переходити кордони нелегально, аби втекти з країни
«Дезертирують щодня». Російський антивоєнний активіст розповів про СЗЧ у путінській армії
7 листопада, 10:47
Саратівську область атакували БпЛА
Безпілотники атакували Росію: головне за ніч
16 листопада, 06:10
Китай заявив про готовність поглиблювати співпрацю з РФ
Китай заявив про готовність поглиблювати співпрацю з РФ
19 листопада, 01:49
Глава держави нагадав, що підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви
Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації
22 листопада, 16:45

Соціум

Уражено Саратовський НПЗ та місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» 
Уражено Саратовський НПЗ та місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» 
РФ тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос
РФ тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос
Гірший за Covid-19. Французькі вчені розповіли, чи готовий світ до пандемії пташиного грипу
Гірший за Covid-19. Французькі вчені розповіли, чи готовий світ до пандемії пташиного грипу
Нідерланди готують зміни для українських біженців: що потрібно знати
Нідерланди готують зміни для українських біженців: що потрібно знати
У МЗС Данії працює спеціальна людина для моніторингу заяв Трампа
У МЗС Данії працює спеціальна людина для моніторингу заяв Трампа
Австрія: у згорілому автомобілі знайдено тіло українця з ознаками насильницької смерті
Австрія: у згорілому автомобілі знайдено тіло українця з ознаками насильницької смерті

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua