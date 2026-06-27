Втрати ворога станом на 27 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

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Нагадаємо, триває 1585-й день повномасштабної війни в Україні.

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)

(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)

(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)

(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)

(при середній вартості $30 млн за літак)

(при розрахунку $30 тис. за одиницю)

(за середньою ціною $3 млн за ракету)

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 27 червня 2026 року.

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