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Rozetka заявила про мільярдні збитки через удар РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Rozetka заявила про мільярдні збитки через удар РФ
Через російську атаку Rozetka втратила свій найбільший розподільчий склад у Броварах
фото: Ірина Чечоткіна

Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін, що компанія понесла найбільші втрати за всю історію існування

Прямі збитки компанії Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію підприємства. Про це співзасновник компанії Владислав Чечоткін заявив в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Чечоткін зазначив, що точні цифри ще підраховуються, проте втрати вже є колосальними.

«Прямі збитки сягають мільярдів гривень. Точніше ми ще не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільші втрати за нашу історію», – сказав Чечоткін.

Для підтримки постраждалого бізнесу співзасновник Rozetka назвав кілька можливих механізмів з боку держави. Зокрема, йдеться про розширення доступу до страхування воєнних ризиків із більшими сумами покриття, надання податкових пільг на період відбудови та доступ до пільгового кредитування.

Окремо Владислав Чечоткін наголосив на необхідності спрощення правил для приватної протиповітряної оборони. За його словами, чинне регулювання наразі є надто складним, через що бізнес практично позбавлений можливості використовувати цей механізм для власного захисту.

Як відомо, співзасновниця та співвласниця Rozetka Ірина Чечоткіна повідомила, що внаслідок нічної російської атаки компанія втратила свій найбільший розподільчий склад у Броварах. 

За її словами, цього дня вона планувала привітати команду, партнерів і клієнтів із 21-річчям компанії, однак замість цього спостерігала, як після удару трьох балістичних ракет горить «справа всього її життя».

Нагадаємо, на початку серпня ворог двічі за добу бив по складу Rozetka у Броварах. У компанії заявили, що йшлося не про випадковість, а про цілеспрямований удар. Під час першої атаки загинув один співробітник компанії, ще семеро зазнали поранень. Rozetka пообіцяла надати усю необхідну допомогу постраждалим і родині загиблого. Внаслідок повторного удару постраждалих не було.

Теги: бізнес втрати

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