Аномальна спека залишила без світла частину Львова

Знеструмлено центральну частину міста, Франківський район і мікрорайон Новий Львів

У Львові через спеку сталося аварійне відключення в електромережі, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

За інформацією мерії, аварія сталася 6 серпня у мережі 110 кВ. Через це частково знеструмлено споживачів у центральній частині Львова, Франківському районі та мікрорайоні Новий Львів. Через відключення можливі перебої в русі електротранспорту. Аварійні бригади «Львівобленерго» оперативно приступили до ліквідації наслідків аварії.

Електропостачання планували відновити орієнтовно протягом години, тобто до 17:30. Втім, близько 18:00 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що світло поки що повернули понад 34 тисяч абонентам. Без електрики наразі залишаються ще приблизно 10% від усіх споживачів міста. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Раніше внаслідок аномально високих температур у Львові сталося температурне розширення та деформація колій на вулицях Івана Франка та Личаківській. Викривлення рейок робить унеможливлює безпечний рух електротранспорту, тому проїзд трамваїв на цих ділянках тимчасово призупинили.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 6 серпня Україна переживе пік аномальної спеки. Стовпчики термометрів у низці областей піднялися до +35...+38°C. Причиною такої погоди став тривалий вплив поля високого атмосферного тиску, яке утримує над територією України дуже теплу повітряну масу.

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