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Вибухи на полігоні у Хмельницькому 31 липня: тривають пошукові роботи (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вибухи на полігоні у Хмельницькому 31 липня: тривають пошукові роботи (фото)
До пошукових робіт залучені вівчарки
фото: ДСНС Хмельниччини

Разом із кінологами та іншими підрозділами собаки ретельно обстежують визначені ділянки місцевості

На Хмельниччині тривають пошукові роботи після надзвичайної події на військовому полігоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Із перших днів ліквідації наслідків тут працюють кінологічні розрахунки ДСНС. Сьогодні вони розпочали обстеження території ще о п'ятій ранку, адже саме в ранкову прохолоду службові собаки працюють найефективніше. Через спеку кінологи планують пошук так, щоб максимально зберегти працездатність своїх чотирилапих помічників», – йдеться у повідомленні.

Вибухи на полігоні у Хмельницькому 31 липня: тривають пошукові роботи (фото) фото 1
Вибухи на полігоні у Хмельницькому 31 липня: тривають пошукові роботи (фото) фото 2
Вибухи на полігоні у Хмельницькому 31 липня: тривають пошукові роботи (фото) фото 3
Вибухи на полігоні у Хмельницькому 31 липня: тривають пошукові роботи (фото) фото 4
Вибухи на полігоні у Хмельницькому 31 липня: тривають пошукові роботи (фото) фото 5
Вибухи на полігоні у Хмельницькому 31 липня: тривають пошукові роботи (фото) фото 6

Зазначається, що сьогодні до пошукових робіт залучені німецька вівчарка Джек і бельгійська вівчарка Рокі. Разом із кінологами та іншими підрозділами вони ретельно обстежують визначені ділянки місцевості.

Нагадаємо, 31 липня на території одного з військових полігонів у Хмельницькій області сталася детонація боєприпасів. За даними Сил спеціальних операцій, станом на 19:00 31 липня вибухи припинилися.

Внаслідок надзвичайної події поранення дістали військовослужбовці ССО, їх госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу. Крім того, було зв'язок втрачено з п'ятьма військовослужбовцями. 

«Главком» довідався: вибухи відбулися на полігоні військової частини, яка входить до складу Об’єднаних сил швидкого реагування Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомлялося, народний депутат і очільник Хмельницької обласної організації партії «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв озвучив додаткову інформацію щодо сильних вибухів на військовому полігоні у Хмельницькому 31 липня.

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Теги: ДСНС Хмельницький

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