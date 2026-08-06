Вибухи на полігоні у Хмельницькому 31 липня: тривають пошукові роботи (фото)

Разом із кінологами та іншими підрозділами собаки ретельно обстежують визначені ділянки місцевості

На Хмельниччині тривають пошукові роботи після надзвичайної події на військовому полігоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Із перших днів ліквідації наслідків тут працюють кінологічні розрахунки ДСНС. Сьогодні вони розпочали обстеження території ще о п'ятій ранку, адже саме в ранкову прохолоду службові собаки працюють найефективніше. Через спеку кінологи планують пошук так, щоб максимально зберегти працездатність своїх чотирилапих помічників», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні до пошукових робіт залучені німецька вівчарка Джек і бельгійська вівчарка Рокі. Разом із кінологами та іншими підрозділами вони ретельно обстежують визначені ділянки місцевості.

Нагадаємо, 31 липня на території одного з військових полігонів у Хмельницькій області сталася детонація боєприпасів. За даними Сил спеціальних операцій, станом на 19:00 31 липня вибухи припинилися.

Внаслідок надзвичайної події поранення дістали військовослужбовці ССО, їх госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу. Крім того, було зв'язок втрачено з п'ятьма військовослужбовцями.

«Главком» довідався: вибухи відбулися на полігоні військової частини, яка входить до складу Об’єднаних сил швидкого реагування Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомлялося, народний депутат і очільник Хмельницької обласної організації партії «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв озвучив додаткову інформацію щодо сильних вибухів на військовому полігоні у Хмельницькому 31 липня.