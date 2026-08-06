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Синоптики б’ють на сполох: аномальна спека в Україні оновила історичні рекорди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптики б’ють на сполох: аномальна спека в Україні оновила історичні рекорди
6 серпня у Хмельницькому температура повітря досягла +48°С, а в деяких регіонах термометри показують +50°С
фото: glavcom.ua, соцмережі

В окремих областях України 5 серпня були зафіксовані температурні рекорди

Україну накрила аномальна спека. Найспекотнішим днем, за прогнозами синоптиків, є 6 серпня, однак уже 5 серпня в багатьох регіонах країни були оновлені температурні рекорди. Подекуди максимальна температура повітря перевищила попередні історичні показники, які трималися понад 60 років. «Главком» розповідає, де саме спека побила рекорди та які температури зафіксували метеостанції.

Температурні рекорди в Україні

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 3-5 серпня 2026 року в окремих областях України були зафіксовані температурні рекорди – денні максимуми перевищили попередні історичні значення для цих дат. Метеорологічні станції зафіксували перевищення на 0,1-5,6°C.

Синоптики б’ють на сполох: аномальна спека в Україні оновила історичні рекорди фото 1

Волинь

5 серпня на Волині зафіксували нові температурні рекорди. У кількох населених пунктах було оновлено абсолютні максимуми температури повітря за весь період спостережень, а також перевищено добові рекорди, які в окремих випадках залишалися незмінними з 1963 року.

Абсолютний максимум температури повітря за всі роки спостережень:

  • Маневичі +38,8°C (попереднє рекордне значення +38,1°C 29.06.2026).

Повторено абсолютний максимум:

  • Ковель +38,6°C (рекордне значення +38,6°C 29.06.2026).

Рекорд добового максимуму:

  • Луцьк +39,0°C (попереднє рекордне значення +33,4°C 05.08.1963).
  • Володимир +38,2°C (попереднє рекордне значення 33,5°C 05.08.1963).
  • Любешів +37,9°C (попереднє рекордне значення +34,6°C 05.08.1963).
  • Світязь +36,6°C (попереднє рекордне значення +34,0°C 05.08.1963).

Вінниця

За даними спостережень метеостанції, 5 серпня максимальна температура повітря у Вінниці перевищила на 2,2°C рекордне значення цього дня 2023 року і склала +35,8°C.

Житомирщина

Максимальна температура повітря 5 серпня сягнула в Житомирі 36,6°C, у Звягелі 36,8°C, в Коростені 36,4°C, в Овручі 35,9°C, в Олевську 37,5°C, яка перевищила абсолютні максимуми для цієї дати за весь період спостереження з 1945 року.

Синоптики б’ють на сполох: аномальна спека в Україні оновила історичні рекорди фото 2

Попереднє рекордне значення для цього дня в Житомирі 32,6°C було у 1963 році, у Звягелі 32,8°C, в Коростені 32,9°C, в Овручі 33,8°C, в Олевську 34,0°C також у 1963 році.

Івано-Франківська область

Також 5 серпня максимальна температура повітря в Івано-Франківську становила +37,0°C (попереднє максимальне значення спостерігалось +33,1°C у 2017 р.), в Коломиї +36,5°C (попереднє значення +32,9°C у 2017 р.), в Долині +35,5°C (попереднє значення +30,5°C в 1967 р.), та в Яремче +35,3°C (попереднє значення +30,4°C у 2001 р.).

Зокрема, максимальна температура повітря на Пожежевській становила +26,0°C. Попереднє максимальне значення спостерігалось +25,9°C (2017 р.).

Закарпаття

5 серпня максимальна температура повітря в м. Ужгороді становила +37,8°C, що перевищує максимальну добову температуру цього дня за весь період спостережень на 3,2°. Попереднє рекордне значення було зафіксовано у 2015 році і становило 34,6°C.

Львів

5 серпня максимальна температура повітря вдень у Львові становила 37,1°C тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 1963 році і становило 31,9°C тепла.

Синоптики б’ють на сполох: аномальна спека в Україні оновила історичні рекорди фото 3

Миколаївщина

5 серпня на Миколаївщині максимальна температура повітря сягала від +34,8°C до +38,4°C залежно від району:

  • Миколаїв – +38,4°C.
  • Очаків – +35,5°C.
  • Вознесенськ – +36,9°C.
  • Баштанка – +35,9°C.
  • Первомайськ – +34,8°C.
  • Снігурівський район – +37,7°C.
  • Березанський – +37,7°C.

Тернопіль

5 серпня максимальна температура повітря у Тернополі сягнула 36,9°C. Попереднє рекордне значення спостерігалося у 1963 році і становило 32,2°C.

Хмельницька область

За даними спостережень метеостанцій області 5 серпня на Хмельниччині були зафіксовані температурні рекорди. Вдень температура повітря досягла:

  • У Шепетівці +36,8°C, попереднє рекордне значення цього дня +32,2°C було у 1963 році;
  • у Ямполі +37,8°C, попереднє рекордне значення цього дня +32,9°C було у 1963 році;
  • у Хмельницькому +35,2°C, попереднє рекордне значення цього дня +32,5°C було у 2017 році;
  • у Новій Ушиці +35,4°C, попереднє рекордне значення цього дня +32,7°C було у 2017 році;
  • у Камʼянець-Подільському +37,4°C, попереднє рекордне значення цього дня +34,6°C було у 2017 році.

Чернівці

5 серпня максимальна температура повітря у м. Чернівці перевищила добовий історичний максимум 2017 року на 2,9°C та становила +36,7°C.

Попередження про пожежну небезпеку

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 7 серпня у більшості областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики б’ють на сполох: аномальна спека в Україні оновила історичні рекорди фото 4

Також 8-9 серпня у південній частині більшості центральних, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, 8 серпня й у Харківській, а 9 серпня у Волинській, Рівненській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики б’ють на сполох: аномальна спека в Україні оновила історичні рекорди фото 5
Синоптики б’ють на сполох: аномальна спека в Україні оновила історичні рекорди фото 6

Нагадаємо, Україна 6 серпня переживає пік нинішньої хвилі аномальної спеки. Саме сьогодні синоптики прогнозують найвищі температурні показники, а стовпчики термометрів у низці областей піднялися до +35...+38°C.

Зауважимо, медики наголошують, що найвищий ризик перегріву мають діти, люди похилого віку, вагітні жінки, а також люди із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом та іншими хронічними хворобами. Насамперед українцям рекомендують уникати перебування під прямим сонячним промінням із 11:00 до 16:00, коли сонячна активність є найвищою.

Також аномальна спека у столиці стала серйозним випробуванням для домашніх улюбленців. «Главком» зібрав поради ветеринарів та досвідчених господарів для захисту тварин.

До слова, через тривалу спеку та дефіцит опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах уже зафіксовано історично низькі рівні води. У Міністерстві економіки та довкілля попередили, що така ситуація вже впливає на водопостачання, сільське господарство, енергетику та стан водних екосистем.

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Теги: спека погода

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