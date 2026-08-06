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Зустріч президента із главою МЗС Азербайджану, удари по Україні. Головне за 6 серпня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зустріч президента із главою МЗС Азербайджану, удари по Україні. Головне за 6 серпня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 6 серпня 2026 року

Сьогодні Зеленський прийняв міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова. РФ знищила сортувальне депо «Укрпошти» у Павлограді. Також глава держави звільнив із посад чотирьох надзвичайних і повноважних послів України.

«Главком» зібрав головні події за 6 серпня.

Зеленський зустрівся із главою МЗС Азербайджану

Джейхун Байрамов та Володимир Зеленський провели зустріч 6 серпня
Джейхун Байрамов та Володимир Зеленський провели зустріч 6 серпня
фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прийняв міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова. Це перший візит міністра до України за час великої війни.

ЄС запровадив нову вимогу для українців призовного віку

Європейський Союз змінив правила надання тимчасового захисту для окремих категорій громадян України. Відтепер українці призовного віку, які подаватимуть нові заяви, повинні будуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до українського законодавства.

Удари РФ по Україні

Наслідки російського удару по Павлограду
Наслідки російського удару по Павлограду
фото: Ігор Смілянський

Російський удар по Павлограду знищив сортувальне депо «Укрпошти» та місце базування пересувних відділень. Жертвами російського удару стали дві співробітниці компанії – Оля та Оля.

Також російські війська завдали чергового удару по цивільному судноплавству в Чорному морі. Ціллю атаки став суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. Внаслідок обстрілу загинув український моряк, ще троє людей зазнали поранень.

Зеленський провів нараду про підготовку української балістики

Президент розкрив, коли Україна очікує результатів у балістичній та антибалістичній програмах
Президент розкрив, коли Україна очікує результатів у балістичній та антибалістичній програмах
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки української балістики та стану виконання завдань за антибалістичною програмою Freyja. «Залучені структури доповіли по наявних потребах і етапах, які реалізовані станом на цей час. Визначили графік і відповідальних осіб за складові програм, що потребують прискорення. Задіяні в цій роботі РНБО, прем’єр-міністр України та Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, командування Повітряних сил ЗСУ, команда Brave1 та найбільш технологічні команди української оборонної промисловості», – наголосив він.

Інші важливі новини

  • Зеленський доручив підготувати спеціальну санкційну операцію проти РФ.
  • Звільнено послів України у чотирьох країнах.
  • Російські банки та танкери потрапили під нові санкції Британії.
  • Справу Коломойського про заволодіння коштами Приватбанку передано до суду.

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Теги: санкції Азербайджан Володимир Зеленський війна кадрові зміни

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