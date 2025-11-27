Втрати ворога станом на 27 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 27 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 27 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 27 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 169 690 (+1 140) осіб
- танків – 11 373 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 628 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 709 (+21) од.
- РСЗВ – 1 550 (+1) од.
- засоби ППО – 1 253 (+1) од.
- літаків – 430 (+2) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214) од.
- крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 351 (+109) од.
- спеціальна техніка – 4 008 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1373-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0