Втрати ворога станом на 27 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 373 танків
фото: kommander.nord/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 27 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 169 690 (+1 140) осіб
  • танків – 11 373 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 628 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 709 (+21) од.
  • РСЗВ – 1 550 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+1) од.
  • літаків – 430 (+2) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214) од.
  • крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 351 (+109) од.
  • спеціальна техніка – 4 008 (+1) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1373-й день повномасштабної війни в Україні.

