Зеленський зустрівся з військовими на фронті

Президент заслухав доповіді військових, обговорив потреби в зброї та масштабування виробництва дронів

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку на фронт, де зустрівся з українськими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Цей корпус разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Під час візиту Глава держави заслухав доповіді військових про поточну ситуацію на передовій лінії. Головна увага була приділена обговоренню найактуальніших потреб підрозділів.

«Багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ «Азов» та інших», – розповів Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський подякував бійцям за їхню службу та особисто вручив державні нагороди.

«Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським», – наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості чесного та відкритого інформування про ситуацію на фронті, підкресливши, що збереження життя військовослужбовців є пріоритетом. Під час зустрічі з журналістами він прокоментував випадки, коли командири нібито не доповідають повну картину подій на передовій, пише «Главком».

Зеленський зауважив, що втрата позицій на фронті не є найголовнішою проблемою, якщо це дозволяє зберегти життя особового складу. Він підкреслив, що командири не повинні боятися відступу, якщо це необхідно для збереження людей.