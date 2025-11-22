Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана
Підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі
колаж: glavcom.ua

Датою зникнення підозрюваних бізнесменів вказано кінець жовтня–середину листопада

Бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які підозрюються у вчиненні корупційних злочинів, оголошено у розшук. Як повідомляє «Главком», відповідні дані 22 листопада з’явилися у базі МВС.

Профілі підозрюваних відображаються у розділі «Особа, яка переховується від органів досудового розслідування». Датою зникнення Міндіча вказано 10 листопада 2025 року, а Цукермана – 26 жовтня 2025 року.

Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана фото 1
дані: МВС
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана фото 2
дані: МВС

За даними слідства, Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів.

Олександр Цукерман, за версією правоохоронців, також входив до складу злочинної організації та причетний до легалізації коштів корупційного походження.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Згідно з текстом підозри, Ігор Миронюк працював у зв’язці з виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» Дмитром Басовим. Їх функціонал, як вважає слідство, зводився до використання так званої схеми «Шлагбаум», за якої контрагенти «Енергоатома» вимушено сплачували їм «відкати», щоб отримати кошти за виконані підрядні роботи. Сума неправомірної вигоди складала до 15% від вартості закупівлі. Далі корупційні кошти Миронюк доставляв до так званого бекофісу, відкритого у центрі Києва на вулиці Володимирська, 20/1а. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

Читайте також:

Теги: енергетика НАБУ корупція в Україні війна гроші розшук Тимур Міндіч Олександр Цукерман Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 2014 року місто перебуває під контролем самопроголошеної ДНР, штучної російської квазідержави, що визнана Україною як терористична організація
Про життя та смерть в окупованому Донецьку
8 листопада, 16:56
Нинішня війна в Україні теж є частиною цього глобального протистояння
США і Китай у битві за новий шовковий шлях: яку роль грає Україна
7 листопада, 17:07
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
24 жовтня, 02:34
Росіянин проник до приватного будинку в селі Блиставиця Бучанського району, звідки викрав майно
Суд виправдав російського військового у справі про пограбування на Київщині
1 листопада, 15:26
Трамп вважає, що завершення війни було б можливим, якби Росія та Україна були більш розсудливі
Завершення війни в Україні. Трамп визнав свій провал
12 листопада, 09:11
Фігурантка корупційної справи перебуватиме під вартою 60 днів з можливістю внесення застави
Операція «Мідас»: суд арештував ще одну підозрювану
12 листопада, 19:38
РФ використовує заборонені ДРСМД ракети «Новатор» у війні проти України
Росія 23 рази била по Україні забороненими ракетами «Новатор»
20 листопада, 13:06
Заступник міністра закордонних справ РФ зробив заяву про переговори
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною
31 жовтня, 12:35
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
4 листопада, 21:22

Кримінал

У Хмельницькому арештовано власника левиць, які втекли з вольєру: деталі скандалу
У Хмельницькому арештовано власника левиць, які втекли з вольєру: деталі скандалу
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана
Операція «Мідас». СБУ запросила у НАБУ матеріали справи з ознаками держзради
Операція «Мідас». СБУ запросила у НАБУ матеріали справи з ознаками держзради
Під Буковелем частина держлісу опинилася у приватних руках
Під Буковелем частина держлісу опинилася у приватних руках
Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua