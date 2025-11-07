МПК відповів на питання про участь у його турнірах росіян, які вчинили воєнні злочини

Раніше МПК підтвердив, що російські окупанти можуть вільно заявлятися на його турніри.

Міжнародний паралімпійський комітет дав відповідь на запит «Главкома»

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо участі у турнірах під його егідою російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини під час війни проти України.

У зв'язку з цим «Главком» поцікавився:

Чи існує заборона на участь у змаганнях, організованих МПК, для російських спортсменів, які скоїли воєнні злочини під час незаконної війни Росії проти України?

Чи мають вони такі ж права, як і всі інші спортсмени?

Чи буде проводити МПК розслідування щодо таких російських спортсменів?

«МПК не є органом, відповідальним за визначення того, чи вчинила особа воєнні злочини чи ні, Міжнародний кримінальний суд набагато краще підходить для цього. МПК має політику щодо права брати участь у Паралімпійських іграх або змаганнях з тих видів спорту, які регулюються МПК як Міжнародною федерацією, якщо особу було засуджено до терміну позбавлення волі, і цей термін ще повністю не минув. Це стосується випадків, коли особу було звільнено з в'язниці до закінчення терміну ув'язнення, незалежно від того, чи це зроблено умовно-достроково, чи за ліцензією, чи в рамках іншого режиму нагляду, встановленого відповідними органами влади», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.