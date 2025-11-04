Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Миколу Осідача

У 2024 році Микола Осідач став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Осідача.

Захисник України Микола Осідач боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку і загинув 13 вересня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Микола Осідач народився 9 грудня 1974 року у селі Вишенька Львівської області. Навчався у Зав’язанцівському закладі загальної середньої освіти І‑ІІІ ступенів Мостиської міської ради Львівської області. Згодом здобув професію слюсаря у Міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту та будівництва м. Львова.

Проходив строкову військову службу, потім працював у системі Міністерства внутрішніх справ України, пізніше – сантехніком на приватному підприємстві.

Зі слів рідних, Микола був життєрадісним, дружелюбним і компанійським, мав добре почуття гумору, любив футбол і активно ним займався.

У 2024 році Микола Осідач став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Львівська міська рада

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 5‑ї окремої важкої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Миколу Осідача поховали 4 листопада 2025 року на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань новітніх Героїв.

У захисника залишилися дружина, донька, син та сестри.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.