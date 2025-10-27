Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 293 танків
фото: kommander.nord/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 800 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 27 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 136 890 (+800) осіб;
  • танків – 11 293 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23 480 (+3) од;
  • артилерійських систем – 34 036 (+34) од;
  • РСЗВ – 1 527 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 946 (+547) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 655 (+138) од;
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 27 жовтня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 27 жовтня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1342-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб війна військова техніка

