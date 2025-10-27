Втрати ворога станом на 27 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 800 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 27 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 27 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 27 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 136 890 (+800) осіб;
- танків – 11 293 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 480 (+3) од;
- артилерійських систем – 34 036 (+34) од;
- РСЗВ – 1 527 (+1) од;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 946 (+547) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 655 (+138) од;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1342-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0