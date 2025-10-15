Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ окупувала три населені пункти на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ окупувала три населені пункти на Донеччині
фото: reuters (ілюстративне)

Росіяни просунулися поблизу Іванівки та Воскресенки

Російська терористична армія окупувала три населених пункти на Донеччині – Перебудову, Комар та Мирне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

«Ворог окупував Перебудову, Комар та Мирне, а також просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки», – йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій Deep State Map

Раніше українські захисники відкинули росіян поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки Донецької області. Однак російська терористична армія просунулася у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

До слова, Сили оборони України досягли успіху на Запорізькому напрямку: підрозділи 24-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) «Айдар» спільно з 33-м Окремим штурмовим полком (ОШП) звільнили населений пункт Малі Щербаки.

Також Сили оборони опублікували кадри успішних штурмових дій бійців 141-ї окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині. Результатом операції стали значні втрати ворога.

Читайте також:

Теги: війна Донеччина окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни розуміють, що США взяли курс на остаточний відрив преміального європейського ринку від Москви і наступний рік стає, де-факто, останнім, коли можна щось змінити
Війна, яку Росія програла
11 жовтня, 09:20
Путін вже просто не може собі дозволити жорсткі реакції і погрози на адресу Трампа
«Росія ні на кого не нападатиме»: нова стара риторика Кремля
3 жовтня, 18:20
Андрій Іллєнко на Донбасі, 2023 рік
Андрій Іллєнко: Швидке закінчення війни – дуже небезпечна ілюзія інтерв’ю
25 вересня, 10:00
На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини РФ
Наслідки атаки на Чернігівщину: одна жінка загинула, шестеро людей поранені
20 вересня, 12:03
Росія намагається приховати занепад, влаштовуючи ядерні спектаклі та провокації – The Hill
Росія намагається приховати занепад, влаштовуючи ядерні спектаклі та провокації – The Hill
28 вересня, 04:05
Ми не у стані війни, але й миру більше немає, зазначив Мерц
Мерц: Європа більше не перебуває у мирі з Росією
30 вересня, 03:50

Події в Україні

РФ окупувала три населені пункти на Донеччині
РФ окупувала три населені пункти на Донеччині
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2025
Atlantic Council пояснив, як атаки РФ по енергетичних об’єктах України впливають на Європу
Atlantic Council пояснив, як атаки РФ по енергетичних об’єктах України впливають на Європу
Лінія фронту станом на 14 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 жовтня 2025. Зведення Генштабу
На Харківщині розширено зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми
На Харківщині розширено зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua