Сили оборони зачистили від окупантів Торське (відео)

glavcom.ua
Сили оборони зачистили від окупантів Торське (відео)
Українські захисники ліквідували до сотні окупантів
фото: скриншот з відео

Зараз у Торському встановлено український прапор

Сили оборони зачистили населений пункт Торське Донецької області на Лиманському напрямку. Знищено до сотні окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на полк «Скеля».

«Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському – український прапор», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на покровському напрямку оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій зачистили від ворожої диверсійно-розвідувальної групи один із промислових об’єктів. У промисловій зоні був взятий у полон один із окупантів, а також захоплена радіостанція противника.

До слова, підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ «Азов», продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій від росіян зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

Як повідомлялося, у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП здійснили успішну зачистку трьох сіл на Дніпропетровщині, а ще одне село було очищене силами 141-ї ОМБр.

Також підрозділи Десантно-штурмових військ звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку. У ході операції в полон було взято понад 50 окупантів.

