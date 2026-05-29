Втрати ворога станом на 29 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 29 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 29 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 29 травня втратила:
- особового складу – близько 1 361 070 (+960) осіб.
- танків – 11 958 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 636 (+11) од.
- артилерійських систем – 42 860 (+28) од.
- РСЗВ – 1 808 (+2) од.
- засоби ППО – 1 397 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 496 (+4) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1 750) од.
- крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 100 230 (+324) од.
- спеціальна техніка – 4 227 (+0) од.
Вартість знищеної техніки РФ станом на 29 травня 2026 року
|Категорія
|Назва / Модель техніки
|Орієнтовна вартість одиниці
|Знищено (ГШ ЗСУ на 26.05.2026)
|Приблизна сума втрат РФ (USD)
|Ракетне озброєння та БПЛА
|Х-101 (стратегічна крилата ракета)
|$13 млн
|4 687
(крилаті ракети)
|~ $14,06 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
|«Калібр» (крилата ракета морського базування)
|$6,5 млн
|«Іскандер-М» (балістична ракета)
|$3 млн
|«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета)
|$1,25 млн
|Х-22 (надзвукова крилата ракета)
|$1 млн
|«Точка-У» (тактична ракета)
|$300 тис.
|«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе)
|$20 тис. – $40 тис.
|316 652
(БПЛА операт.-тактич.)
|~ $9,49 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
|Авіація та гелікоптери
|Іл-76 (важкий транспортний літак)
|$86 млн
|436
(літаків)
|~ $13,08 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
|Су-35 (надманеврений винищувач)
|$40 млн – $50 млн
|Су-34 (винищувач-бомбардувальник)
|$36 млн
|Су-30СМ (багатоцільовий винищувач)
|$33 млн
|Су-25 (штурмовик)
|$11 млн
|Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер)
|$18 млн
|353
(гелікоптерів)
|~ $5,29 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
|Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер)
|$16 млн
|Бронетехніка та артилерія
|Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ)
|$4,5 млн
|11 958
(танків)
|~ $29,90 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
|Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки)
|$3 млн – $4 млн
|САУ «Мста-С» (самохідна артилерія)
|$4 млн
|42 860
(артсистем)
|~ $64,29 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
|БМП-3 (бойова машина піхоти)
|$1 млн
|24 636
(ББМ)
|~ $14,78 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
|БТР-82А (бронетранспортер)
|$500 тис.
|Системи ППО та РЕБ
|ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон)
|$1,2 млрд
|1 397
(засобів ППО)
|~ $20,95 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
|ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М»
|близько $25 млн
|ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус)
|$14 млн – $15 млн
|Військово-морський флот
|Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ)
|$750 млн
|33
(кораблі / катери)
|~ $1,98 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
|Ракетні корвети (типу «Буян-М»)
|$100 млн – $150 млн
|Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков»)
|$85 млн
|Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів»)
|$300 млн
|2
(підводні човни)
|$600 млн
Примітка. Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ
Нагадаємо, триває 1556-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0