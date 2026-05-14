Удар по Київщині: з'явилися фото наслідків

На місцях влачань працюють рятувальники та психологи ДСНС

На Київщині внаслідок нічної атаки Росії постраждали сім людей, серед них – одна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

У Фастівському районі постраждали двоє людей, у Бориспільському – п'ятеро людей, серед них одна дитина. Також у Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхівки.

Зазначається, що пошкоджено приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежі у житловому секторі.

«На місцях працюють рятувальники та психологи ДСНС, залучені всі служби взаємодії. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок чого постраждали люди.

Зокрема, рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах.