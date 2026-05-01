Трамп відреагував на нову пропозицію Ірану для припинення війни

Станом на 1 травня між Іраном та США триває перемир'я

Американський лідер заявив, що умови Тегерана його «не влаштовують»

Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений останньою пропозицією Ірану про припинення війни. Про це він сказав під час спілування з журналістами, пише «Главком».

«Вони хочуть укласти угоду, але… я нею не задоволений», – сказав Трамп журналістам.

За його словами, Іран демонструє готовність до переговорів, однак висунуті умови не відповідають очікуванням Вашингтона.

«Вони просять те, з чим я не можу погодитися», – наголосив американський президент.

Водночас президент США висловив сумнів, що переговори найближчим часом завершаться успіхом.

«Вони досягли певних успіхів, але я не впевнений, що вони колись цього досягнуть», – додав Трамп.

За повідомленням Associated Press, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном.

Як повідомлялось, Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран заявляє, що головною метою залишається припинення війни та досягнення стабільного миру.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, конфлікт обійшовся американським платникам податків у щонайменше $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.