Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відреагував на нову пропозицію Ірану для припинення війни

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Станом на 1 травня між Іраном та США триває перемир'я
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Американський лідер заявив, що умови Тегерана його «не влаштовують»

Президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений останньою пропозицією Ірану про припинення війни. Про це він сказав під час спілування з журналістами, пише «Главком».

«Вони хочуть укласти угоду, але… я нею не задоволений», – сказав Трамп журналістам.

За його словами, Іран демонструє готовність до переговорів, однак висунуті умови не відповідають очікуванням Вашингтона.

«Вони просять те, з чим я не можу погодитися», – наголосив американський президент.

Водночас президент США висловив сумнів, що переговори найближчим часом завершаться успіхом.

«Вони досягли певних успіхів, але я не впевнений, що вони колись цього досягнуть», – додав Трамп.

За повідомленням Associated Press, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. 

Як повідомлялось, Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран заявляє, що головною метою залишається припинення війни та досягнення стабільного миру. 

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, конфлікт обійшовся американським платникам податків у щонайменше $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.

Читайте також:

Теги: переговори війна США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua