Іран заявив про можливість поновлення конфлікту зі США

glavcom.ua
Заява про припинення перемир'я пролунала після того, як Дональд Трамп відхилив останню мирну пропозицію

У військовому керівництві Ірану не виключають повернення до відкритого протистояння зі Сполученими Штатами. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Приводом для такої заяви стала відмова Дональда Трампа прийняти мирні ініціативи, запропоновані Тегераном. Речник іранського військового штабу Мохаммад Джафар Асаді звинуватив Вашингтон у недотриманні домовленостей і анонсував підготовку неочікуваних кроків у відповідь, які, за його словами, стануть для противника несподіванкою.

Паралельно з цим Іран підтвердив свій жорсткий підхід до питання судноплавства. Командування Корпусу вартових ісламської революції заявило про намір використовувати домінування в Перській затоці та Ормузькій протоці для зміцнення власних позицій та регіональної безпеки. Попри вимоги Дональда Трампа забезпечити вільний прохід суден після нещодавнього припинення вогню, іранська сторона наполягає на збереженні повного контролю над цією стратегічною водною артерією.

Як відомо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни. 

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

Нагадаємо, раніше Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран заявляє, що головною метою залишається припинення війни та досягнення стабільного миру.

Як зазначається, документ було передано пакистанській стороні ввечері 30 квітня. Пакистан виступає посередником у переговорах між Тегераном та Вашингтоном. Міністерство закордонних справ Ірану наголошує, що завершення війни та встановлення тривалого миру є ключовими пріоритетами у відносинах зі США. Водночас зміст нового плану поки офіційно не розкривають.

