Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як Київ перевернув війну в Ірані на свою користь – аналіз від ВВС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Як Київ перевернув війну в Ірані на свою користь – аналіз від ВВС
Зеленський під час зустрічі з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном
фото: Офіс президента

Україна активно почала працювати з країнами Близького Сходу, надаючи відносно дешеві варіанти для протидії іранським «Шахедам»

На початку конфлікту на Близькому Сході здавалося, що це призведе до надзвичайно негативного впливу на Україну, однак їй вдалося це змінити. Як інформує «Главком», про це пише BBC.

Спершу була загроза, що війна на Близькому Сході відверне увагу Трампа від мирних переговорів щодо України і відносно швидко наповнить бюджет Росії. Зокрема завдяки зростанню цін на нафту, а також зняттю санкцій Сполученими Штатами.

«Але Київ постійно виправдовує міжнародні очікування з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. І тепер він знову це зробив: вправно намагаючись обернути вплив війни з Іраном на свою користь», – пише видання.

Так, Україна активно почала працювати з країнами Близького Сходу, надаючи відносно дешеві варіанти для протидії іранським «Шахедам». Також на це звернула увагу й Європа, яка у квітні підписала дві суттєві угоди про співпрацю в галузі оборони з Україною.

Крім того, Україна наростила удари по енергетичній інфраструктурі РФ. Видання відзначає, що зростання цін на нафту та зняття американських санкцій збільшили доходи Росії в цьому секторі у 2,3 раза. Однак вже на четвертий тиждень ударів українських БпЛА, дохід РФ зменшився на $1 млрд, що фактично знищило близько двох третин прибутку попереднього тижня.

Також видання відзначає, що війна на Близькому Сході допомогла розблокувати Україні кредит від ЄС розміром у €90 млрд євро. Відзначається, що кредит до цього блокувався прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, який є близьким другом Трампа. І під час голосування в Угорщині багато виборців були обурені війною в Ірані та зростанню цін на енергоносії, що збільшило падіння рейтингів Орбана.

На тлі цих перемог, а також того, що Україна наростила кількість вбитих росіян на фронті до 30 тисяч на місяць, президент Володимир Зеленський більше не почувається під тиском і може опиниться в кращому становищі для укладення мирної угоди з Росією.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни. 

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

До слова, американський сенатор Ліндсі Грем виступив із критикою чинного перемир’я з Тегераном, закликавши президента Дональда Трампа повернутися до активних бойових дій. 

На думку Грема, нинішня пауза у війні не принесла США бажаних результатів: іранський режим зберіг владу, його ядерний потенціал не знищено, а стратегічно важлива Ормузька протока залишається заблокованою.

Читайте також:

Теги: бюджет війна Європа Володимир Зеленський Україна президент США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Високопоставлений представник Пентагону вперше озвучив офіційну оцінку витрат на війну Штатів з Тегераном
Скільки грошей США витратили на війну з Іраном: дані Пентагону
29 квiтня, 20:34
Падіння рейтингів Путіна чи кремлівські ігри: що насправді відбувається в РФ
Падіння рейтингів Путіна чи кремлівські ігри: що насправді відбувається в РФ
24 квiтня, 08:52
Евакуація населення з прифронтових зон
Евакуація з прифронтових зон: ворожа пропаганда вигадала «обов’язкову диспансеризацію»
24 квiтня, 07:56
Володимир Зеленський звернеться до глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу
Зеленський особисто візьме участь у засіданні Європейської ради
23 квiтня, 08:57
Ще напередодні повномасштабного вторгнення Сергій Лазаренко змінив цивільне життя на вояцьку працю, підписавши контракт
Змінив указку вчителя-географа на пульт безпілотника. Згадаймо Сергія Лазаренка
20 квiтня, 09:00
Венс заявив, що пишається припиненням допомоги Україні
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
15 квiтня, 10:12
Рятувальники ліквідували пожежі, провели обстеження територій та надали допомогу місцевим жителям
Ворог атакував дронами Краматорськ: є поранені (фото)
13 квiтня, 21:26
Іранський приклад Трампа для Путіна
Іранський приклад Трампа для Путіна
8 квiтня, 09:25
Ворог поцілив харківську багатоповерхівку
Момент влучання російського дрона в останній поверх багатоповерхівки у Харкові: вражаючі кадри (відео)
6 квiтня, 14:34

Соціум

Як Київ перевернув війну в Ірані на свою користь – аналіз від ВВС
Як Київ перевернув війну в Ірані на свою користь – аналіз від ВВС
Німець у Єгипті відвідав виставку зі зміями, після чого помер у реанімації
Німець у Єгипті відвідав виставку зі зміями, після чого помер у реанімації
Чоловік, який у Німеччині штовхнув під поїзд 16-річну українку, уникнув покарання
Чоловік, який у Німеччині штовхнув під поїзд 16-річну українку, уникнув покарання
У Чехії сотні рятувальників борються з масштабною пожежею у нацпарку «Чеська Швейцарія»
У Чехії сотні рятувальників борються з масштабною пожежею у нацпарку «Чеська Швейцарія»
У Польщі затримано підозрюваного у вбивстві 35-річного українця
У Польщі затримано підозрюваного у вбивстві 35-річного українця
AP: Багатомісячне відключення інтернету в Ірані руйнує бізнес
AP: Багатомісячне відключення інтернету в Ірані руйнує бізнес

Новини

Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Сьогодні, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua