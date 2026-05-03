Як Київ перевернув війну в Ірані на свою користь – аналіз від ВВС

Україна активно почала працювати з країнами Близького Сходу, надаючи відносно дешеві варіанти для протидії іранським «Шахедам»

На початку конфлікту на Близькому Сході здавалося, що це призведе до надзвичайно негативного впливу на Україну, однак їй вдалося це змінити. Як інформує «Главком», про це пише BBC.

Спершу була загроза, що війна на Близькому Сході відверне увагу Трампа від мирних переговорів щодо України і відносно швидко наповнить бюджет Росії. Зокрема завдяки зростанню цін на нафту, а також зняттю санкцій Сполученими Штатами.

«Але Київ постійно виправдовує міжнародні очікування з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. І тепер він знову це зробив: вправно намагаючись обернути вплив війни з Іраном на свою користь», – пише видання.

Так, Україна активно почала працювати з країнами Близького Сходу, надаючи відносно дешеві варіанти для протидії іранським «Шахедам». Також на це звернула увагу й Європа, яка у квітні підписала дві суттєві угоди про співпрацю в галузі оборони з Україною.

Крім того, Україна наростила удари по енергетичній інфраструктурі РФ. Видання відзначає, що зростання цін на нафту та зняття американських санкцій збільшили доходи Росії в цьому секторі у 2,3 раза. Однак вже на четвертий тиждень ударів українських БпЛА, дохід РФ зменшився на $1 млрд, що фактично знищило близько двох третин прибутку попереднього тижня.

Також видання відзначає, що війна на Близькому Сході допомогла розблокувати Україні кредит від ЄС розміром у €90 млрд євро. Відзначається, що кредит до цього блокувався прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, який є близьким другом Трампа. І під час голосування в Угорщині багато виборців були обурені війною в Ірані та зростанню цін на енергоносії, що збільшило падіння рейтингів Орбана.

На тлі цих перемог, а також того, що Україна наростила кількість вбитих росіян на фронті до 30 тисяч на місяць, президент Володимир Зеленський більше не почувається під тиском і може опиниться в кращому становищі для укладення мирної угоди з Росією.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни.

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

До слова, американський сенатор Ліндсі Грем виступив із критикою чинного перемир’я з Тегераном, закликавши президента Дональда Трампа повернутися до активних бойових дій.

На думку Грема, нинішня пауза у війні не принесла США бажаних результатів: іранський режим зберіг владу, його ядерний потенціал не знищено, а стратегічно важлива Ормузька протока залишається заблокованою.