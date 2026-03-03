Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 3 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 3 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 718 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 790 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 3 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 3 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 3 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 268 520 (+790) осіб
  • танків – 11 718 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 131 (+20) од.
  • артилерійських систем – 37 842 (+47) од.
  • РСЗВ – 1 665 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 319 (+6) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 154 698 (+1 529) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі/катери – 30 (+1) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 992 (+235) од.
  • спеціальна техніка – 4 076 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1469-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога станом на 3 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
