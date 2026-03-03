Втрати ворога станом на 3 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 790 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 3 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 3 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 3 березня втратила:
- особового складу – близько 1 268 520 (+790) осіб
- танків – 11 718 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 131 (+20) од.
- артилерійських систем – 37 842 (+47) од.
- РСЗВ – 1 665 (+0) од.
- засоби ППО – 1 319 (+6) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 154 698 (+1 529) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі/катери – 30 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 992 (+235) од.
- спеціальна техніка – 4 076 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1469-й день повномасштабної війни в Україні.
