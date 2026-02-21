Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Едуард Котенко став на захист Батьківщини
колаж: glavcom.ua

Котенко виконував бойові завдання на донецькому напрямку у складі 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Сухопутних військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Едуарда Котенка.

Захисник України Едуард Котенко загинув на війні 17 лютого.2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Едуард Котенко народився 13 грудня 1977 року у селі Сонячне Автономної Республіки Крим. Він навчався у середній загальноосвітній школі міста Подільськ (раніше – Котовськ) Одеської області. Згодом здобув професію інженера-енергетика у Національному університеті «Львівська політехніка». Закінчив військову кафедру.

Працював Едуард Котенко енергетиком на приватних підприємствах, а згодом здійснював підприємницьку діяльність.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Едуард Котенко став на захист Батьківщини
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Едуард Котенко став на захист Батьківщини
фото: Львівська міська рада

Зі слів рідних, Едуард був активним і життєрадісним, мав багато друзів, був душею компанії. Захоплювався більярдом, любив полювання та риболовлю.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Едуард Котенко став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському напрямку у складі 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Згодом проходив службу у 355-му навчальному механізованому полку 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Збройних сил України. Також виконував бойові завдання на донецькому напрямку у складі 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Сухопутних військ Збройних сил України.

17 лютого.2026 року захисник Едуард Котенко поліг на війні. Поховали захисника 20 лютого 2026 року на Голосківському кладовищі, на полі 34-В.

У полеглого воїна залишилися дружина, мати та дві доньки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Волна: Юлія Навальна не може взяти участь хоча б тому, що вона не підписала Берлінську декларацію
«З Навальною ми навіть розмовляти не будемо». Учасник Платформи росіян у ПАРЄ здивував заявою
1 лютого, 11:27
Росія вважає будь-яке іноземне військове представництво загрозою своїй безпеці та прямою участю Заходу в конфлікті
МЗС РФ називає присутність іноземних військ в Україні «червоною лінією»
1 лютого, 13:53
Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці
Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці
4 лютого, 04:58
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
7 лютого, 03:23
Зеленський попередив про російську удари
Зеленський попередив українців про загрозу удару РФ
28 сiчня, 21:13
Микола Свищо захищав Україну у складі 152 єгерської бригади
Поліг під час боїв на покровському напрямку. Згадаймо Миколу Свища
2 лютого, 09:00
Енергетикам доводиться працювати в умовах сильних морозів, щоб повертати людям світло
Енергетики ДТЕК розповіли, ремонтують обладнання після обстрілів
31 сiчня, 14:52
У Києві повітряна тривога тривала майже годину
У Києві повітряна тривога тривала майже годину
6 лютого, 09:53
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у понеділок, 16 лютого 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували призера чемпіонату Росії з муай-тай
16 лютого, 11:35

Суспільство

Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка
День рідної мови 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки
День рідної мови 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 21 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 лютого 2026: традиції та молитва
Донька Медведчука отримала російський паспорт
Донька Медведчука отримала російський паспорт
Син підозрюваного у вбивстві Парубія загинув на війні: результати ДНК-експертизи
Син підозрюваного у вбивстві Парубія загинув на війні: результати ДНК-експертизи

Новини

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua