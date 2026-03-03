Обстріл Сумщини: є травмовані, пошкоджена інфраструктура (фото)
У Сумській громаді постраждала дитина 13 років та жінка 60 років
Минулої доби російські війська обстріляли територію Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського та Охтирського районів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.
Унаслідок ворожих атак травмовано чотирьох мирних мешканців, серед яких дитина, а також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
- У Сумській громаді постраждала дитина 13 років та жінка 60 років. Пошкоджено один багатоквартирний та три приватних будинки, готель, автомийка та два транспортних засоби, лінії електропередач.
- У Середино-Будській громаді травмовано 60-річного чоловіка та 47-річну жінку.
- У Шосткинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
- У Тростянецькій громаді пошкоджено два приватні будинки, два магазини та автомобіль.
Нагадаємо, 27 лютого на Сумщині російська терористична армія вбила чотирьох людей, ще двоє отримали поранення.
