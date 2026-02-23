Головна Країна Політика
«Третього варіанту немає». Буданов пояснив, чим закінчаться переговори з росіянами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Третього варіанту немає». Буданов пояснив, чим закінчаться переговори з росіянами
Буданов про переговори: Ми рухаємося повільно, але рухаємося
фото: Офіс президента

Буданов прокоментував переговори: Ви побачите тільки фінал

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що деталі переговорного процесу не можуть виноситися у публічну площину. Про це він сказав у межах міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference, повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.Live.

«Ми рухаємося повільно, але рухаємося. Ви побачите тільки фінал», – наголосив Буданов.

Водночас керівник Офісу президента поділився загальними враженнями від останніх зустрічей, охарактеризувавши їх з обережним оптимізмом.

Буданов також зазначив, що суспільство зможе оцінити результат лише за фіналом переговорів. За його словами, можливі лише два варіанти розвитку подій: або сторони домовляться про припинення війни, або бойові дії продовжаться. Третього варіанту немає.

До слова, Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину. За словами глави держави, залученість цих країн сприятиме тому, що вони зможуть «допомагати більше».

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися 18 лютого. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

Теги: війна Кирило Буданов переговори

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
