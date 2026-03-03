РФ вдарила по Харкову
Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто
У ніч проти 3 березня російська терористична армія атакувала Харків. Зафіксовано падіння уламків БпЛА у Шевченківському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
За даними влади, постраждалих немає.
«Маємо падіння уламків ворожого дрону у Шевченківському районі. Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто. На щастя, немає постраждалих», – йдеться у повідомленні.
Раніше росіяни атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок цього загинула людина.
Зокрема, зранку 2 березня російська терористична армія атакувала Кривий Ріг Дніпропетровській області. «Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж», – повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Також російські терористи керованими авіабомбами ударили по Комишувасі Запорізького району. Внаслідок цього поранено людей.
