РФ вдарила по Харкову

Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто

У ніч проти 3 березня російська терористична армія атакувала Харків. Зафіксовано падіння уламків БпЛА у Шевченківському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За даними влади, постраждалих немає.

«Маємо падіння уламків ворожого дрону у Шевченківському районі. Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто. На щастя, немає постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Раніше росіяни атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок цього загинула людина.

Зокрема, зранку 2 березня російська терористична армія атакувала Кривий Ріг Дніпропетровській області. «Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж», – повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також російські терористи керованими авіабомбами ударили по Комишувасі Запорізького району. Внаслідок цього поранено людей.