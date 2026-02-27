Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
Зеленський вважає, що США мають силу припинити війну, але повинні чинити більший тиск на Москву
фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський бачить вікно можливостей для закінчення російської війни проти України до проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить реальну можливість підготувати підґрунтя для завершення війни та досягнення справедливого миру вже до листопада 2026 року. Про це глава держави заявив під час інтерв'ю виданню Sky News, інформує «Главком».

Президент України Володимир Зеленський вважає, що проміжні вибори у США можуть стати вирішальним моментом для завершення російської агресії. Глава держави бачить реальний шанс зупинити війну до цього дедлайну.

«В нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік… це залежить від цих місяців – чи матимемо ми можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите», – заявив глава держави.

Зеленський закликав адміністрацію у Вашингтоні посилити санкції проти родин російського керівництва та надати Україні більш сучасну зброю, стверджуючи, що лише посилення тиску змусить Москву серйозно поставитися до переговорів.

«Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають. І я справді так вважаю. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також відповів на закиди щодо можливих територіальних поступок. Він наголосив, що здача ключових міст Донеччини – це не просто «географія», а приречення сотень тисяч українців на тортури та фільтраційні табори. Президент назвав територіальні «червоні лінії»: це – Краматорськ та Слов'янськ.

Глава держави вкотре заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним для переговорів і зробить усе для досягнення миру. 

Також президент України Володимир Зеленський зізнався, що війна змінила не лише країну, а й його особисте життя. Український лідер визнав, що не має достатньо часу для дітей через зайнятість. Він зазначив, що не є найкращим батьком через війну.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. Зараз же спускається туди під час нічних повітряних тривог.

Читайте також:

Теги: США війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко заявляє, що Білорусь уже налагодила виробництво власних патронів і хоче виготовляти постріли для гранатометів
Лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і «Градів»: як це позначиться на Україні
10 лютого, 15:12
Служба зовнішньої розвідки Естонії не виключає можливу підготовку РФ до нових військових дій поза межами України
Естонська розвідка повідомляє, що РФ збільшила виробництво боєприпасів: до чого готується
11 лютого, 09:45
Президент розповів про свою доньку Олександру Зеленську
Зеленський розповів про доньку Олександру та про що сумує найбільше
19 лютого, 16:58
На Сумщині противник зосереджує активність у Хотінській та Юнаківській громадах
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
5 лютого, 09:53
Трамп готує тарифний маневр перед ключовими виборами до Конгресу
FT: Білий дім підготував часткове скасування мит на метал
13 лютого, 12:03
Нині триває 1454-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2026 року
16 лютого, 08:31
Українська розвідка зафіксувала відключення Starlink у військах РФ
Після відключення Starlink окупанти втратили стабільний зв’язок – ГУР
17 лютого, 16:15
Зустріч України, США та РФ 17 лютого в Женеві
Переговори в Женеві завершилися: перші подробиці
18 лютого, 12:00
Елла Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу
Яка головна риса українців, що змінила країну під час війни? Лібанова дала відповідь
Вчора, 11:39

Політика

Угорщина та Словаччина перевірятимуть «Дружбу»
Угорщина та Словаччина перевірятимуть «Дружбу»
«Підходимо до больової точки». Міноборони береться за тіньовий флот РФ
«Підходимо до больової точки». Міноборони береться за тіньовий флот РФ
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
Туск продовжив підвищений рівень терористичної загрози в країні
Туск продовжив підвищений рівень терористичної загрози в країні
Чехія не буде підвищувати витрати на оборону попри вимоги НАТО
Чехія не буде підвищувати витрати на оборону попри вимоги НАТО
Китай забив на сполох через російський закон про призов – ISW
Китай забив на сполох через російський закон про призов – ISW

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua