Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз

Президент Володимир Зеленський бачить вікно можливостей для закінчення російської війни проти України до проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить реальну можливість підготувати підґрунтя для завершення війни та досягнення справедливого миру вже до листопада 2026 року. Про це глава держави заявив під час інтерв'ю виданню Sky News, інформує «Главком».

Президент України Володимир Зеленський вважає, що проміжні вибори у США можуть стати вирішальним моментом для завершення російської агресії. Глава держави бачить реальний шанс зупинити війну до цього дедлайну.

«В нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік… це залежить від цих місяців – чи матимемо ми можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите», – заявив глава держави.

Зеленський закликав адміністрацію у Вашингтоні посилити санкції проти родин російського керівництва та надати Україні більш сучасну зброю, стверджуючи, що лише посилення тиску змусить Москву серйозно поставитися до переговорів.

«Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають. І я справді так вважаю. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також відповів на закиди щодо можливих територіальних поступок. Він наголосив, що здача ключових міст Донеччини – це не просто «географія», а приречення сотень тисяч українців на тортури та фільтраційні табори. Президент назвав територіальні «червоні лінії»: це – Краматорськ та Слов'янськ.

Глава держави вкотре заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним для переговорів і зробить усе для досягнення миру.

Також президент України Володимир Зеленський зізнався, що війна змінила не лише країну, а й його особисте життя. Український лідер визнав, що не має достатньо часу для дітей через зайнятість. Він зазначив, що не є найкращим батьком через війну.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. Зараз же спускається туди під час нічних повітряних тривог.