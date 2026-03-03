Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року
Нині триває 1469-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів

За минулу добу відбулося 152 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8437 дронів-камікадзе та здійснив 3645 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 78 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка Дніпропетровської області; Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке, Верхня Терса, Копані, Широке, Залізничне, Гуляйпільське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та пункт управління БпЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року фото 1

Минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 137 обстрілів, з яких сім – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року фото 2

Ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року фото 3

Ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року фото 4

Противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне, Різниківка та в бік Озерного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року фото 6

Окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року фото 9

Противник атакував шість разів в районах населених пунктів Тернове, Калинівське, Злагода.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року фото 10

Минулої доби ворог активних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1469-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З того, що ми чуємо про переговори з медіа, в Абу-Дабі домовляються саме про ці технічні питання
Перемовини в Абу-Дабі: які висновки можна зробити?
7 лютого, 17:57
Ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт
Війна в Ірані. Які варіанти є для нас найгіршими і найкращими
28 лютого, 12:25
На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках ситуація залишається динамічною
Сили оборони зменшили «сіру зону» на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках
18 лютого, 18:04
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
17 лютого, 07:20
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Едуард Котенко став на захист Батьківщини
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка
21 лютого, 09:00
Сікорський вважає, що позиція Угорщини демонструє брак солідарності
Глава МЗС Польщі закликав Угорщину згадати власне минуле та підтримати Україну
23 лютого, 11:56
РФ з початку повномасштабної війни втратила 145 571 безпілотник
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
24 лютого, 06:46
У США розуміють, що повідомлення про зміну режиму призведуть до максимальної ескалації Ірану, до межі його можливостей
Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
28 лютого, 17:58
Чи зірве загострення на Близькому Сході переговори в Абу Дабі. Відповідь Зеленського
Чи зірве загострення на Близькому Сході переговори в Абу Дабі. Відповідь Зеленського
Вчора, 12:53

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року
Обстріл Сумщини: є травмовані, пошкоджена інфраструктура (фото)
Обстріл Сумщини: є травмовані, пошкоджена інфраструктура (фото)
Втрати ворога станом на 3 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ вдарила по Харкову
РФ вдарила по Харкову
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 3 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 3 березня 2026

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua