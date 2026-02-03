Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 760 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 3 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 3 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 3 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 242 290 (+760) осіб.
- танків – 11 633 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 985 (+4) од.
- артилерійських систем – 36 855 (+53) од.
- РСЗВ – 1 633 (+0) од.
- засоби ППО – 1 292 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1 171) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 738 (+153) од.
- спеціальна техніка – 4 058 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1441-й день повномасштабної війни в Україні.
