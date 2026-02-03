Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку війни втратила 11 633 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 760 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 3 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 3 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 3 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 242 290 (+760) осіб.
  • танків – 11 633 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 985 (+4) од.
  • артилерійських систем – 36 855 (+53) од.
  • РСЗВ – 1 633 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 292 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1 171) од.
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 738 (+153) од.
  • спеціальна техніка – 4 058 (+1) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1441-й день повномасштабної війни в Україні.

втрати військова техніка війна Генштаб

Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
