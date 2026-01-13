Скандал у Буковелі. Магазин продавав куртку з написом «sochi.ru–2014»

Куртки з написом «sochi.ru–2014» зняли з продажу в Буковелі

Поліція перевірила магазин після відео, яке поширили у соцмережах

Патрульна поліція Івано-Франківської області провела перевірку одного з магазинів у Буковелі після появи в соціальних мережах відео з відпочивальником у куртці з написом «sochi.ru–2014». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Відео з чоловіком у куртці з написом, пов’язаним із зимовими Олімпійськими іграми в Сочі 2014 року, з’явилося в мережі 10 січня та викликало суспільний резонанс. Після цього до перевірки долучилися патрульні поліцейські.

Як повідомила у коментарі «Суспільному» речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мриглід, правоохоронці встановили особу чоловіка. Ним виявився іноземець, який пояснив, що придбав куртку в одному з магазинів на території торгового комплексу в Буковелі та не надав значення напису.

Патрульні також з’ясували, що власником магазину є чоловік 1969 року народження. За його словами, такі куртки дійсно були в асортименті торгової точки.

«Продавець пояснив, що в нього справді були ці куртки. Він їх зняв з реалізації й утилізує. З усіма учасниками провели профілактичні бесіди» – зазначила Христина Мриглід.

Іноземцю, який придбав куртку з написом «sochi.ru-2014», повернули кошти за покупку.