Росія застосувала нову схему захоплення міст – WP

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росія застосувала нову схему захоплення міст – WP
Поки Кремль має переваги на полі бою, він навряд чи буде вести предметні перемовини про завершення війни проти України
фото з відкритих джерел

Росіяни все активніше застосовують досвід, набутий у боях за Покровськ, до інших міст

Російські війська застосували нову схему захоплення міст. Це можна побачити на прикладі Покровська, який в даний час намагаються взяти росіяни. Як інформує «Главком», про це в матеріалі для The Washington Post написав провідний аналітик Інституту з вивчення війни (ISW) Жорж Баррос, аналізуючи перебіг боїв за це місто. Він зауважив, що попри те, що окупація Покровська принесе РФ незначні тактичні переваги, кампанія із захоплення міста показує, що російські війська вчаться і пристосовуються.

«Якщо це не вдасться припинити, Україна може зіткнутися з серйозними проблемами в найближчій і середньостроковій перспективі», – підкреслив автор статті.

«Кремль перебільшує важливість захоплення Покровська, щоб представити просування Росії на полі бою як неминуче. Це відчуття неминучості поділяють і деякі члени переговорної команди президента США Дональда Трампа», – зазначив аналітик.

Він вважає, що після окупації Авдіївки, пріоритетом для російського військового командування стала окупація Покровська, незважаючи на те, що за останні майже 2 роки окупанти просунулися лише на 40 км від Авдіївки до Покровська і за цей наступ Росія заплатила високу ціну. Аналітик вказав, що з початку наступу на Авдіївку в жовтні 2023 року і до літа 2024 року російські війська втратили в районі Покровська бронетехніку та танки в такій кількості, ка дорівнює щонайменше п’ятьом дивізіям – понад 1000 бронемашин і більше ніж 500 танків.

Після цього росіяни змінили тактику – відмовились від механізованих штурмів і зробили ставку на інфільтрацію малих штурмових груп. Такий підхід дозволив ворогові продовжувати наступ буквально пішки, хоча й з великими втратами. Так, у жовтні 2025 року в районі Покровська війська РФ захопили всього близько 30 кв км, але втратили до 25 тис. військових.

Баррос вважає, що захоплення Покровська навряд чи стане проривом для росіян, оскільки розташовані там сили не мають можливості швидко  просуватися і захоплювати території. Крім того, у окупантів через великі втрати немає сил для масштабного прориву.

Але при цьому, як зазначив Баррос, росіяни показали нову оперативну схему захоплення українських міст: спочатку за допомогою дронів руйнуються логістичні лінії ЗСУ, потім вирушають піхотні штурмові та диверсійні групи.

«Здатність Росії послаблювати позиції українських захисників на полі бою ударами середньої дальності є тривожним явищем», – вважає аналітик.

Баррос зазначив, що оборона добре укріплених Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки буде значно ускладнена, якщо росіяни зможуть  залишити Україну без залізниць і автомагістралей, необхідних для постачання цих опорних пунктів.

Баррос попередив, що РФ уже намагається використати досвід Покровська і навів приклад, що у листопаді Україна перекрила залізничне сполучення з Краматорськом, імовірно, через загрозу з боку російських дронів.

«Україна повинна знайти спосіб протистояти цій схемі, тому їй треба розробити ефективні методи боротьби з дронами. Зокрема, шляхом розвитку засобів ураження цілей на відстані 60-100 км від фронту», – висловив думку аналітик.

Але, як зазначив експерт, для того, щоб дійсно зупинити росіян Україна потребує західної допомоги, особливо в постачанні артилерії, ракет і розвідданих.

Баррос підкреслив, що поки Кремль має переваги на полі бою, він навряд чи буде вести предметні перемовини про завершення війни проти України.

«Дипломатія адміністрації Дональда Трампа буде марною, поки наступ РФ не буде зупинено повністю», – підсумував Баррос.

Нагадаємо, завдання взяти Покровськ та Мирноград до Нового року для ворога провалене. Однак в наступному році противник націлений дотиснути ці два населені пункти.

Також Сили оборони України утримують повний контроль над північною та центральною частинами Мирнограду на Донеччині, попри спроби ворога прорвати оборону.

Теги: росія дипломатія Україна місто окупація втрати наступ Покровськ

