Мирний план з 20 пунктів: президент розказав, як відреагували росіяни

Зеленський: Я вважаю, що ми отримаємо цю фінальну відповідь тільки на нашій зустрічі лідерів

Переговорний процес щодо завершення війни виходить на фінішну пряму. Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі обговорення «американського плану» з 20 пунктів, який став основою тристоронніх консультацій в Абу-Дабі. За словами глави держави, реальну позицію РФ можна буде почути лише за столом переговорів на найвищому рівні. Зеленський підкреслив, що росіяни можуть влаштувати сюрпризи під час переговорного процесу, та розраховують на такі ж кроки від української сторони. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Я взагалі вважаю, що підписувати цей документ мають президенти. Я вважаю, що ми отримаємо цю фінальну відповідь тільки на нашій зустрічі лідерів. Тому що я думаю, що будуть сюрпризи в будь-якому випадку. Ми розуміємо, з ким маємо справи. Але я знаю, що вони думають, що будуть сюрпризи в будь-якому випадку і з нашого боку. Це радує», – зазначив Зеленський.

Попри згоду щодо більшості позицій, ключові рішення будуть озвучені лише під час особистої зустрічі президентів. Володимир Зеленський вперше публічно назвав драфт угоди «американським планом».

«Ми публічно ведемо дискусію саме так. Це американський план, в якому сьогодні є 20 пунктів. Ми б’ємося над двома пунктами. Щодо решти пунктів, які в цьому плані є, ми погоджуємося», – заявив президент.

Хоча зміст узгоджених пунктів офіційно не розголошується, відомо, що вони стосуються гарантій безпеки, відновлення енергетики та обміну полоненими за формулою «всіх на всіх».

Нагадаємо, на закритій зустрічі для журналістів у грудні, на якій був присутній «Главком», Зеленський вперше пояснив кожен з 20 пунктів мирної угоди.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів в Абу-Дабі, де вперше у тристоронньому форматі відбулося відкрите обговорення бачення завершення війни.