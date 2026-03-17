Окупанти готують Запорізьку область до повної інтернет-ізоляції

Росіяни розглядають можливість повного блокування інтернету на тимчасово окупованій частині Запорізької області

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області розгортається сценарій тотальної ізоляції. За даними руху «Опір», російські окупаційні адміністрації готують ґрунт для повного вимкнення глобальної мережі інтернет, інформує «Главком».

Повідомляється, що так званий «губернатор» Євген Балицький звернувся до російських структур із проханням дозволити повне відключення мережі у регіоні.

Окупаційна адміністрація розраховувала запровадити тотальні обмеження вже до 16 березня. Проте амбітний план Балицького з ізоляції мільйонів людей зіткнувся з технічними чи організаційними труднощами – реалізувати повне відключення у визначені терміни загарбникам не вдалося.

Активісти вважають, що повне відключення мережі дозволить безконтрольно проводити будь-які репресивні заходи, не боячись розголосу у світових медіа.

«Однією з основних причин таких дій є недовіра окупаційної влади до місцевого населення. Російські структури розглядають жителів регіону як потенційно проукраїнськи налаштованих і прагнуть максимально обмежити передачу інформації та зв'язок із зовнішнім світом», – повідомляють активісти.

Також зазначається, що спроби відключити інтернет можуть бути повторені найближчим часом.

«Главком» писав, що РФ втратила супутник, через який транслювалася пропаганда на окуповані території України. Російський телекомунікаційний супутник «Експрес-АТ1» вийшов з ладу, що спричинило перебої в роботі супутникового телебачення в різних регіонах Росії, а також на анексованих РФ територіях України.

До слова, у Росії загострюється проблема з доступом до швидкісного інтернету: значна частина оптоволоконних мереж досягла граничного строку експлуатації, а нове волокно практично не спрямовується на цивільні потреби.