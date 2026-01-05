Втрати ворога станом на 5 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 5 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 5 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 5 січня втратила:
- особового складу – близько 1 212 520 (+990) осіб.
- танків – 11 507 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 23 857 (+2) од.
- артилерійських систем – 35 785 (+29) од.
- РСЗВ – 1 592 (+2) од.
- засоби ППО – 1 268 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 100 564 (+704) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 945 (+169) од.
- спеціальна техніка – 4 036 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1412-й день повномасштабної війни в Україні.
