Переговори у Парижі щодо мирного плану не відбудуться

У Парижі мали обговорити шляхи до миру та підтримати запропоновані Україною ініціативи

Зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована. Про це повідомляє RFM, посилаючись на джерело в Єлисейському палаці, передає «Главком».

Офіційний представник підтвердив: «У суботу в Парижі не буде зустрічі щодо України».

Таким чином, заплановані переговори високого рівня, метою яких було обговорення шляхів досягнення миру та консолідація підтримки запропонованих Україною ініціатив, не відбудуться у призначений термін.

Раніше повідомлялося, що 13 грудня у Парижі відбудеться важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу обговорять суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Зустріч у Парижі залучить радників з національної безпеки від України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Поки що не підтверджено, чи буде присутній держсекретар США Марко Рубіо, який очолював делегацію на попередніх переговорах. Також залишається невизначеним, чи відбудеться окрема телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та Трампом, яку пропонували європейські лідери.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

До слова, президент США Дональд Трамп, коментуючи запитання щодо майбутніх переговорів сказав, що представники Сполучених Штатів будуть присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо вважатимуть, що є гарний шанс заключити угоду.