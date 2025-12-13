Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переговори у Парижі щодо мирного плану не відбудуться

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Переговори у Парижі щодо мирного плану не відбудуться
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон
фото: Офіс президента

У Парижі мали обговорити шляхи до миру та підтримати запропоновані Україною ініціативи

Зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована. Про це повідомляє RFM, посилаючись на джерело в Єлисейському палаці, передає «Главком».

Офіційний представник підтвердив: «У суботу в Парижі не буде зустрічі щодо України».

Таким чином, заплановані переговори високого рівня, метою яких було обговорення шляхів досягнення миру та консолідація підтримки запропонованих Україною ініціатив, не відбудуться у призначений термін.

Раніше повідомлялося, що 13 грудня у Парижі відбудеться важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу обговорять суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. 

Зустріч у Парижі залучить радників з національної безпеки від України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Поки що не підтверджено, чи буде присутній держсекретар США Марко Рубіо, який очолював делегацію на попередніх переговорах. Також залишається невизначеним, чи відбудеться окрема телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та Трампом, яку пропонували європейські лідери.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

До слова, президент США Дональд Трамп, коментуючи запитання щодо майбутніх переговорів сказав, що представники Сполучених Штатів будуть присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо вважатимуть, що є гарний шанс заключити угоду. 

Теги: переговори США Європа війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армії РФ вдається просуватися зі швидкістю 1,5 км на місяць
Швидкість просування армії РФ в Україні є найповільнішою за історію воєн останніх 100 років – WSJ
Вчора, 16:13
Нині триває 1383-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 грудня 2025 року
7 грудня, 08:17
Попередні перемовини у Маямі
У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій – джерела
5 грудня, 06:40
Еволюція FPV-дронів – до чого вона приведе?
Проти законів фізики не попреш. Вся правда про російські супердрони на оптоволокні Технології війни
1 грудня, 11:15
Уряд Латвії розглядає повне знесення залізниці, що веде до РФ
Латвія планує розібрати залізничні колії в напрямку РФ
27 листопада, 09:17
Трамп зробив заяву про мирні переговори
Трамп назвав умову для візиту Зеленського до США
26 листопада, 07:41
Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство
Наслідки масованого удару по Харкову: фото
24 листопада, 07:22
Основні європейські союзники України виступили проти низки пунктів американського проєкту, які могли б поставити Київ у вразливе становище
Європа надіслала США свій варіант мирного плану щодо України – Spiegel
22 листопада, 23:13
РФ пошкодила посольство Азербайджану
Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент
14 листопада, 09:15

Політика

Переговори у Парижі щодо мирного плану не відбудуться
Переговори у Парижі щодо мирного плану не відбудуться
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
ЄС погодив довгострокове замороження російських активів
ЄС погодив довгострокове замороження російських активів
СБУ повторно атакувала нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі – джерела
СБУ повторно атакувала нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі – джерела
Ще одна зупинена війна? Трамп заявив, що Таїланд і Камбоджа погодилися припинити бойові дії
Ще одна зупинена війна? Трамп заявив, що Таїланд і Камбоджа погодилися припинити бойові дії
Генштаб підтвердив ураження в Ярославлі одного з найбільших російських НПЗ
Генштаб підтвердив ураження в Ярославлі одного з найбільших російських НПЗ

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua