Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11157 танків
фото: АР

Протягом минулої доби українські захисники знищили 810 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 5 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 вересня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1086220 (+810) осіб,
  • танків ‒ 11159 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23243 (+2) од,
  • артилерійських систем – 32435 (+50) од,
  • РСЗВ – 1480 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1216 (+1) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 341 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56267 (+222),
  • крилаті ракети ‒ 3686 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60831 (+139) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3956 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 5 вересня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 5 вересня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1290-й день повномасштабної війни в Україні.

