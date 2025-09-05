Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11157 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 810 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 5 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 1086220 (+810) осіб,

танків ‒ 11159 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 23243 (+2) од,

артилерійських систем – 32435 (+50) од,

РСЗВ – 1480 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1216 (+1) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 341 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56267 (+222),

крилаті ракети ‒ 3686 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 60831 (+139) од,

спеціальна техніка ‒ 3956 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 5 вересня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1290-й день повномасштабної війни в Україні.